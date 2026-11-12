РФ втратила МіГ-31 і два вертольоти під час відбиття атаки дронів — ЗМІ

Під час відбиття атаки БПЛА в Ленінградській області було збито винищувач-перехоплювач МіГ-31, повідомляють у мережі.

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Росія могла втратити літак МіГ-31 / Колаж: Главред, Фото: aviation21.ru, скріншот із відео

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Під час відбиття атаки БПЛА в Ленінградській області було збито винищувач-перехоплювач МіГ-31

РФ могла втратити вертоліт Ка-52 та багатоцільовий вертоліт Мі-8

Стали відомі нові подробиці російських втрат під час відбиття масованої атаки в ніч на 11 листопада на Санкт-Петербург і Ленінградську область.

Як пишуть у мережі з посиланням на ресурси РФ, під час відбиття атаки БПЛА в Ленінградській області було збито винищувач-перехоплювач МіГ-31, розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 та багатоцільовий вертоліт Мі-8.

відео дня

Зазначається, що екіпажі всіх трьох літаків були знищені разом із їхніми військовими машинами.

Що передувало

Раніше ЗМІ наводили повідомлення в Z-каналах, де йшлося про ліквідацію льотчиків і падіння вертольотів РФ.

Згодом профільний ресурс"Мілітарний" повідомив, що російська армійська авіація могла втратити 3 екіпажі під час відбиття атаки українських безпілотників.

Посилаючись на публікації російських пропагандистів, видання зазначає, що, ймовірно, йдеться про втрату двох ударних вертольотів Ка-52 та одного Мі-8. У результаті подій було знищено 7 членів екіпажів.

Знищення Мі-28НМ РФ у повітрі: як це сталося

Українські захисники заявили про знищення російського ударного вертольота Мі-28НМ із застосуванням зенітного FPV-безпілотника. Перехоплення повітряної цілі відбулося безпосередньо під час її польоту. Як повідомили представники бригади, успішну операцію виконали оператори зенітно-ракетного підрозділу "Пришельці". На опублікованому відео зафіксовано момент зближення безпілотника з російським вертольотом.

/ Інфографіка: Главред

Раніше "Главред" повідомляв про падіння військового вертольота у Воронезькій області. За наявними даними, інцидент стався в Аннинському районі.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Зеленський розповів про спецоперації України на території РФ. За словами президента, підтверджено знищення літака Ан-12, двох Ан-26 та ще трьох вертольотів.

Нагадаємо, що раніше були опубліковані супутникові знімки, які ілюструють наслідки ударів по аеродрому в Ростові. Аналітики зазначили, що на знімках видно два вертольоти Мі-8 і два літаки, які зазнали повного знищення.

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