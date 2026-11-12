Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ втратила МіГ-31 і два вертольоти під час відбиття атаки дронів - ЗМІ

Олексій Тесля
12 листопада 2026, 00:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Під час відбиття атаки БПЛА в Ленінградській області було збито винищувач-перехоплювач МіГ-31, повідомляють у мережі.
МіГ-31
Росія могла втратити літак МіГ-31 / Колаж: Главред, Фото: aviation21.ru, скріншот із відео

Важливо:

  • Під час відбиття атаки БПЛА в Ленінградській області було збито винищувач-перехоплювач МіГ-31
  • РФ могла втратити вертоліт Ка-52 та багатоцільовий вертоліт Мі-8

Стали відомі нові подробиці російських втрат під час відбиття масованої атаки в ніч на 11 листопада на Санкт-Петербург і Ленінградську область.

Як пишуть у мережі з посиланням на ресурси РФ, під час відбиття атаки БПЛА в Ленінградській області було збито винищувач-перехоплювач МіГ-31, розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 та багатоцільовий вертоліт Мі-8.

відео дня

Зазначається, що екіпажі всіх трьох літаків були знищені разом із їхніми військовими машинами.

Що передувало

Раніше ЗМІ наводили повідомлення в Z-каналах, де йшлося про ліквідацію льотчиків і падіння вертольотів РФ.

Згодом профільний ресурс"Мілітарний" повідомив, що російська армійська авіація могла втратити 3 екіпажі під час відбиття атаки українських безпілотників.

Посилаючись на публікації російських пропагандистів, видання зазначає, що, ймовірно, йдеться про втрату двох ударних вертольотів Ка-52 та одного Мі-8. У результаті подій було знищено 7 членів екіпажів.

Знищення Мі-28НМ РФ у повітрі: як це сталося

Українські захисники заявили про знищення російського ударного вертольота Мі-28НМ із застосуванням зенітного FPV-безпілотника. Перехоплення повітряної цілі відбулося безпосередньо під час її польоту. Як повідомили представники бригади, успішну операцію виконали оператори зенітно-ракетного підрозділу "Пришельці". На опублікованому відео зафіксовано момент зближення безпілотника з російським вертольотом.

Гелікоптер Мі-8
/ Інфографіка: Главред

Раніше "Главред" повідомляв про падіння військового вертольота у Воронезькій області. За наявними даними, інцидент стався в Аннинському районі.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Зеленський розповів про спецоперації України на території РФ. За словами президента, підтверджено знищення літака Ан-12, двох Ан-26 та ще трьох вертольотів.

Нагадаємо, що раніше були опубліковані супутникові знімки, які ілюструють наслідки ударів по аеродрому в Ростові. Аналітики зазначили, що на знімках видно два вертольоти Мі-8 і два літаки, які зазнали повного знищення.

Читайте також:

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) - українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент - новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
МиГ-31
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили балістикою по Києву та області

Пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили балістикою по Києву та області

01:17Регіони
РФ має запропонувати СШУ угоду: про що Віткофф говоритиме з Путіним

РФ має запропонувати СШУ угоду: про що Віткофф говоритиме з Путіним

23:24Політика
Війна може закінчитися до кінця року: Зеленський заявив про "вікно можливостей"

Війна може закінчитися до кінця року: Зеленський заявив про "вікно можливостей"

22:40Політика
Реклама

Популярне

Більше
Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Китайський гороскоп на завтра, 12 листопада: Зміям — обережність, Коням — команда

Китайський гороскоп на завтра, 12 листопада: Зміям — обережність, Коням — команда

Гороскоп на завтра, 12 листопада: Тельцям - святкування, Водоліям - пастка

Гороскоп на завтра, 12 листопада: Тельцям - святкування, Водоліям - пастка

Останні новини

01:17

Пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили балістикою по Києву та області

01:04

Як їздити дорогами з ямами без шкоди для шин: водіям розкрили секрет

00:37

РФ втратила МіГ-31 і два вертольоти під час відбиття атаки дронів — ЗМІ

11 листопада, середа
23:58

Як помітно зменшити витрати на опалення будинку: головний секрет прямо перед очимаВідео

23:29

"Це як Ельдорадо": дипломат пояснив, чому Трамп пішов на поводу у Путіна

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
23:24

РФ має запропонувати СШУ угоду: про що Віткофф говоритиме з Путіним

23:01

Яйця можна зберігати до року: розкрито ідеальний варіант, доступний кожномуВідео

22:41

"Запасаємося водою": у Зеленського закликали готуватися до тривалої війни з РФ

22:40

Війна може закінчитися до кінця року: Зеленський заявив про "вікно можливостей"

Реклама
22:35

Хакери злили дані про справжні втрати РФ: The Economist попереджає про новий рекорд

22:20

Тест на IQ: потрібно знайти курча серед кроликів за 5 секунд

22:02

Росія відмовилася від перемир'я в Абу-Дабі: Зеленський назвав наступний крок

21:55

Секрет ідеального бургера від McDonald's: що радять додати самі співробітники

21:53

Дрова висохнуть на 40% швидше: у чому секрет скандинавського способу укладання

21:17

Безкоштовні саджанці будуть уже навесні: які рослини можна розмножити листопаді

21:02

"Виконати цієї доби": Зеленський дав завдання Повітряним силам на тлі атак РФ

20:58

У вазонах з'явилися чорні мушки: який простий продукт може швидко їх відлякати

20:58

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнатиВідео

20:01

Цвіль атакує кімнатні рослини: як врятувати квіти та запобігти бідіВідео

19:40

Росіяни імітували переговори в Абу-Дабі: в NTV розкрили мотиви Путіна

Реклама
19:26

В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

19:21

Уражено носій "Калібрів": з'явилися нові подробиці атаки СБУ на порт Усть-Луга

19:10

"Не Москва, так Мінськ": Тишкевич про нову гру Лукашенка навколо переговорівПогляд

19:06

Життя стане спокійнішим: чотири знаки китайського зодіаку відчують полегшення

18:59

Батарея гаряча зверху, але холодна знизу: чому не варто одразу спускати повітряВідео

18:58

Є загиблі, поранені та значні руйнування: РФ вдарила по Яготину під Києвом

18:43

РФ може запустити десятки ракет впродовж 48 годин - які регіони під загрозою

18:34

Щури можуть бути зовсім поруч: 8 ознак появи гризунів у будинку

18:26

"Переговори були непростими": Буданов розповів, чого домоглася Україна

18:10

У Путіна зробили заяву про обмін територіями з Україною і виставили ультиматум

17:51

Особливий шанс у листопаді: чотири знаки зодіаку зможуть змінити своє життя

17:48

Прикрашатиме сад навіть у морози: яку рослину варто посадити восени

17:43

Посланці Трампа летять до Путіна з важливим проханням: яку згоду хочуть отримати США

17:43

В Росії б'ють на сполох через втрату одразу трьох екіпажів льотчиків - що сталось

17:27

Вибухи в Омську не стихали кілька годин: під ударом опинився найбільший НПЗ

17:22

Вступ України до ЄС можуть відкласти на 10 років: що кажуть дипломати

17:21

Що категорично не можна палити в печі: 9 матеріалів, які становлять небезпеку

17:12

Чому бізнесу бракує людей, поки досвідчені кандидати не можуть знайти роботу

16:58

"П'ятий рік чекаю": Ілона Гвоздьова звернулася до Зеленського через відсутність нагород

16:55

Навіщо водії кладуть котячий наповнювач у багажник: зимовий трюк із користю

Реклама
16:49

Росія запропонувала країнам НАТО пакти про ненапад: що задумав Кремль

16:41

Деревна зола може замінити одразу кілька засобів - як використати її вдома

16:39

Погода готує різкий поворот: після дощів і мокрого снігу в Україні потеплішає до +20°C

16:34

Зірок "Величного століття" не впізнати: як зараз виглядають Ібрагім та Хатідже

16:31

Як вибрати апельсин, щоб він був солодким і соковитим: прості підказки

16:19

Чому 12 листопада не можна вирушати в далеку подорож: яке церковне свято

16:15

Як захистити дерева після опадіння листя: агроном розкрив правильну схему обробки

16:06

Переговори в Абу-Дабі дали перший результат: Зеленський підбив підсумки

15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

15:44

З чим носити пуховик зимою 2027: стилістка показала 5 модних образівВідео

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти