Голлівуд втратив легенду: помер актор Стейсі Кіч, відомий за серіалами "Втеча"

Коротко:
- Від чого помер американський актор
- Чим він прославився
Помер американський актор Стейсі Кіч, відомий за серіалами "Втеча" та "Синя кров". Артисту було 85 років. Він помер 10 листопада у своєму будинку в Польщі після тривалої боротьби з важким захворюванням серця.
Про смерть актора повідомила його дружина Малгося Томассі Кіч. У заяві, яку цитує видання People, вона розповіла, що чоловік довго й мужньо боровся з хворобою, але зрештою мирно пішов з життя.
"Стейсі був не тільки легендарним актором, якого любили глядачі по всьому світу, але й моїм коханим чоловіком, супутником життя та серцем нашої родини", - зазначила Малгося.
Вона також додала, що смерть Кіча залишила величезну порожнечу в житті близьких, проте його талант, голос і любов, якими він ділився з оточенням, назавжди залишаться в пам’яті родини.
Чим запам’ятався Стейсі Кіч
Кіч присвятив акторській професії понад шість десятиліть. Він працював у кіно, на телебаченні та на театральній сцені, а широку популярність здобув завдяки ролі приватного детектива Майка Хаммера - героя творів письменника Міккі Спіллейна. Цей персонаж став одним із найвпізнаваніших у кар’єрі актора.
Серед найвідоміших робіт Кіча - фільми "Жирне місто", "Дим", "Американська історія Ікс", "Еволюція Борна" та "Небраска". Він також знімався в популярних серіалах, зокрема "Втеча" та "Синя кров".
Особливе місце в його кар’єрі займав театр. Кіч вважався видатним виконавцем класичних драматичних ролей, зокрема у творах Шекспіра. За роботу на сцені він отримав номінацію на премію "Тоні", а 2015 року його включили до Американської театральної зали слави.
У 1989 році актор отримав "Золотий глобус" за виконання ролі письменника Ернеста Гемінґвея в телевізійному міні-серіалі.
Кіч продовжував зніматися навіть у похилому віці. Однією з його останніх робіт стала роль у фільмі "Джей Келлі" 2025 року з Джорджем Клуні та Адамом Сендлером.
У актора залишилися дружина Малгося та двоє дітей - Шеннон і Кароліна.
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Про особу: Стейсі Кіч
Стейсі Кіч - американський актор, диктор. Став відомим завдяки ролям у фільмах "Нові центуріони", "Сині та сірі", а також ролі приватного детектива Майка Хаммера в однойменному телесеріалі за творами Міккі Спіллейна
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