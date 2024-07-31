Прямих доказів немає: 18-річного 'вбивцю' Фаріон можуть випустити на волю

Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому, - заявив адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон.

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18-річного "вбивцю" Фаріон можуть випустити на волю / колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима вважає, що докази того, що саме юнак стріляв у мовознавцю є сумнівними.

"Щодо доказів, то ви маєте розуміти, що слідство подало докази тільки що стосувалося обрання запобіжного заходу. Що начебто підтверджує причетність мого підзахисного до вчинення до злочину. Хоча на мою думку, докази сумнівні. В таких справах докази мають бути залізобетонні. В даному випадку такого поняття як сукупність доказів - немає. Тому що крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на Вячеслава, є ряд інших суперечностей – зріст та інше. Все що є, то це знімки, які нібито підтверджують, що він там проходив. Вибачте, але у нас свобода пересування", - сказав він інтерв’ю "Українським Новинам".

Адвокат також висловив іншу версію, чому юнак приїжджав у Львів.

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"Слідство каже, що він неодноразово приїжджав і готувався до злочину. Але він приїжджав з іншою метою. Він закінчив школу за спеціальністю - оператор дрону, має відповідний сертифікат і приїжджав до Львова саме через це питання. У Львові є школа, де навчають операторів дронів. Я говорив з його мамою, яка каже, що він брався йти воювати. Чомусь на це сторона обвинувачення не звертає увагу", - каже Ігор Сулима.

Він також підкреслив, що буде наполягати на проведенні експертиз та бачить у цій справі певні паралелі зі справою про вбивство Шеремета. Там також є підозрювані, яких спочатку затримали, потім арештували, а згодом звільнили з-під варти.

"Це така сама історія. В подальшому ви побачите, що це така сама історія", - говорить адвокат підозрюваного.

Сулима не виключає, що Зінченка в майбутньому, можуть звільнити з-під варти.

"Не виключаю абсолютно. Прямих доказів участі його в цьому вбивстві немає взагалі. Якщо він скаже, що він цього не робив, то я не знаю, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв. Я розумію, що дуже багато домислів, що він начебто тренований і його тренували. Маячня чистої води. Юнак 18 років, тренується, вибачте, після вбивства ходить Львовом 2 дні, знаючи, що його шукатимуть і що він в розшуку? Якби він це зробив, то він не сидів би в Львові просто", - додає він.

Адвокат підкреслює, що ця справа дійде до суду.

"Звичайно, до суду вона дійде, але питання – з якими доказами. І як ці докази втримаються в суді. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен - буде сидіти. Якщо не винен - я добʼюся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили", - підсумував Ігор Сулима.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон - що відомо

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра В'ячеслав Зінченко, який дістався до Львова потягом та орендував там щонайменше три квартири. Після скоєння злочину так само залізницею повернувся до Дніпра.

26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Як заявила мати Зінченка, її син не мав мотивів для вбивства Ірини Фаріон, у нього не було якихось політичних розбіжностей.

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