"Хотів йти на війну": мати ймовірного вбивці Фаріон відреагувала на його вчинок

Попри оголошення підозри у вбивстві Ірини Фаріон сину, його мати не вірить, що В'ячеслав міг наважитись на такий злочин.

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Мати підозрюваного не вірить, що її син міг вбити мовознавицю / Колаж: Главред, фото: Ірина Фаріон, скрін з відео

Мати 18-річного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Олена Зінченко прокоментувала інформацію щодо причетності її сина до злочину. Жінка вважає, що хлопець не міг вбити людину, більше того - він не мав жодних мотивів та досвіду стрільби.

Журналістам "Слідство.Інфо" вона розповіла, що В'ячеслав Зінченко приїхав до Львова лише для відпочинку та зустрічі з друзями. Олена бачила фото та відео, які оприлюднили правоохоронці і переконує, що виконавець ніколи не буде так привертати до себе увагу.

"Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати — ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями — це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав", - каже жінка. відео дня

За словами матері підозрюваного, перед вбивством Фаріон вона не помічала за сином дивної поведінки, крім того хлопець із фотографій має більш засмаглу шкіру та худорляву статуру.

"Він був дуже-дуже файний хлопець. Саме файний, з усіх боків. Я не вірю, що він міг застрелити людину, можливо, його хтось використав для відвертання уваги у момент злочину. Він завжди привертав увагу, був капітаном футбольної команди довгий час. Фінансами сина забезпечував батько, додатково Слава заробляв в інтернеті на криптовалюті", — стверджує Зінченко.

Жінка також зізналась, що В'ячеслав навчався напередодні на оператора БПЛА і хотів іти на війну, щоб стати на захист України пліч-о-пліч з батьком.

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Вбивство Ірини Фаріон - що відомо

Нагадаємо, 19 липня, у Львові скоїли замах на життя мовознавиці Ірини Фаріон. Тоді невідомив поцілив у скроню жінки, на місце події викликали медиків. Лікарі боролися за життя Фаріон, однак через декілька годин її серце зупинилося.

Майже одразу після повідомлення про стрілянину правоохоронці почали пошуки злочинця. Спершу з'явилася інформація, що на місці подій правоохоронці знайшли 9-міліметрову гільзу. У поліції припускали, що у хлопця, якого фіксували камери відеоспостереження напередодні убивства, були спільники.

Нові деталі справи з'явилися 25 липня, про них повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

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