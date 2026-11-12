Тане на очах: Пугачову, яка сильно схудла, застали на прогулянці з Галкіним

Пугачову сфотографували під час прогулянки з чоловіком - гумористом Максимом Галкіним.

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Максим Галкін та Алла Пугачова пішли на побачення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

Як зараз виглядає Алла Пугачова

Чому занепокоїлися її шанувальники

77-річна Алла Пугачова знову опинилася в центрі уваги після рідкісного появи на публіці.

Як пишуть російські пропагандисти, співачку помітили під час прогулянки в Лімасолі на Кіпрі, де вона мешкає разом із чоловіком Максимом Галкіним та молодшими дітьми. Однак користувачі почали обговорювати не стільки сам вихід артистки, скільки помітні зміни в її зовнішності.

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Свіжий знімок Пугачової з’явився у фан-спільнотах у соціальних мережах. На фотографії примадонна позує у світлій вільній блузці та сонцезахисних окулярах. Співачка посміхається і виглядає привітно, проте багато коментаторів звернули увагу на її фігуру: на думку користувачів, Алла Борисівна останнім часом сильно схудла.

Як зараз виглядає Алла Пугачова / Фото ЕГ

Реакція аудиторії виявилася неоднозначною. Одні шанувальники, як завжди, захоплювалися стилем і зовнішністю артистки, інші висловили занепокоєння через її помітну худорлявість. Дехто припустив, що співачка виглядає ослабленою.

Чому Пугачова рідко з’являється на публіці

Останніми роками артистка веде досить закритий спосіб життя. Разом із сім’єю вона мешкає на Кіпрі, у Лімасолі, і нечасто виходить за межі приватної території. Тому кожне нове фото співачки, зроблене під час прогулянки чи випадкової зустрічі з шанувальниками, швидко привертає увагу.

Цього разу Пугачова з’явилася на знімку поруч із чоловіком Максимом Галкіним*. Контраст між подружжям також став предметом обговорення в соціальних мережах: користувачі порівнювали зовнішність артистки та її чоловіка, якому цього року виповнилося 50 років.

Сама Алла Борисівна не коментувала розмови про схуднення і не пояснювала, з чим пов’язані зміни її зовнішності.

Що відомо про проблеми зі здоров’ям Пугачової

Раніше співачка розповідала про серйозну травму, отриману після невдалого падіння. За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, влітку вона зламала ногу та пошкодила тазостегновий суглоб. Через це артистці довелося надовго обмежити рухливість, а потім проходити реабілітацію. У той період її бачили на прогулянках із палицею.

Пізніше в пресі з’явилися фотографії Пугачової з зафіксованою рукою. Однак подробиць щодо характеру цієї травми співачка також публічно не розкривала.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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