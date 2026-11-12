"Мені про це сказали ще в лікарні": Кейт Міддлтон висловилася щодо онкології

Кейт Міддлтон зробила рідкісний коментар щодо свого серйозного захворювання.

https://glavred.net/starnews/mne-skazali-eto-eshche-v-bolnice-keyt-middlton-vyskazalas-ob-onkologii-10811402.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон обурена через шпигунство в королівському палаці / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Що сказала Кейт Міддлтон

Що наразі відомо про її хворобу

Принцеса Уельська Кетрін,яка у 2024 році зіткнулася з онкологічним захворюванням, вперше за довгий час докладно розповіла про своє самопочуття та життя після лікування.

Дружина принца Вільяма зізналася, що процес відновлення виявився непростим і вимагає набагато більше часу, ніж можна було очікувати.

відео дня

Своїми відвертими думками 44-річна принцеса поділилася в інтерв’ю виданню Country Life. Розмова відбулася в рамках спеціального випуску журналу, запрошеним редактором якого виступив її чоловік, принц Вільям.

Кейт зізналася, що ще під час лікування лікарі попереджали її: повернення до звичного життя не буде швидким і рівномірним. За словами принцеси, на шляху до одужання неминучі як хороші, так і важкі періоди.

"У лікарні мені сказали, що моє одужання не буде лінійним. Будуть і хороші, і погані дні, і на все знадобиться час", - поділилася Міддлтон.

Кейт Міддлтон зробила відверте зізнання / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Принцеса порівняла процес відновлення з природними циклами. Вона зазначила, що людині, як і природі, необхідні періоди відпочинку, оновлення та переосмислення того, що відбувається.

Що допомагає Кейт Міддлтон після хвороби

За словами дружини принца Вільяма, одним із головних джерел душевної рівноваги для неї став час, проведений на природі.

Кейт зізналася, що під час боротьби з серйозним захворюванням зіткнулася не тільки з фізичними труднощами, а й з необхідністю по-новому поглянути на власне життя.

Прогулянки на свіжому повітрі допомогли їй справлятися з емоційним напруженням і краще розуміти свої потреби.

"Природа стала моїм притулком, місцем, куди мене інстинктивно тягнуло", - розповіла принцеса.

Кейт Міддлтон лікувалася від раку / ua.depositphotos.com

Міддлтон підкреслила, що на природі людині не потрібно відповідати чужим очікуванням або постійно демонструвати силу. Саме можливість просто бути собою виявилася для неї особливо цінною.

Крім того, принцеса розповіла, що намагається прищеплювати любов до природи своїм трьом дітям - принцам Джорджу та Луї, а також принцесі Шарлотті. Вона вважає важливим давати дітям можливість самостійно досліджувати навколишній світ.

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

Нагадаємо, у січні 2024 року принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. Спочатку передбачалося, що її захворювання не пов’язане з онкологією, проте післяопераційні дослідження виявили рак.

У березні того ж року Кейт публічно повідомила про діагноз і розповіла, що проходить профілактичну хіміотерапію.

У вересні 2024 року принцеса оголосила про завершення курсу лікування, а в січні 2025 року повідомила, що хвороба перебуває у стадії ремісії.

При цьому Міддлтон неодноразово наголошувала, що завершення лікування не означає миттєвого повернення до колишнього життя.

Зараз принцеса поступово продовжує виконувати королівські обов’язки, приділяючи особливу увагу своєму здоров’ю, родині та емоційному відновленню.

Точний тип онкологічного захворювання Кейт Міддлтон публічно не розкривала.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше російська балерина Анастасія Волочкова, яка славиться своїми скандальними витівками та любов’ю до ігристого, зробила серйозну заяву щодо своєї доньки Аріадни.

Раніше також український актор В'ячеслав Хостікоєв вразив шанувальників помітною трансформацією. За три роки 30-річному артисту вдалося скинути 35 кілограмів.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред