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Аномальна спека може вбити до 500 тисяч людей: в ЗМІ розкрили загрозу Ель-Ніньо

Руслана Заклінська
12 листопада 2026, 11:42
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Найбільше жертв науковці очікують у Нігерії, Індонезії, Судані, Індії та Бразилії, а кількість спекотних днів зросте на 44%.
Аномальна спека може вбити до 500 тисяч людей: в ЗМІ розкрили загрозу Ель-Ніньо
Аномальна спека / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Спека може забрати 451 тис. життів до лютого 2027 року
  • Екстремально спекотних днів стане на 44% більше
  • Найбільше жертв прогнозують у Нігерії та Індонезії

Потужне Ель-Ніньо 2026-2027 років може спричинити тисячі смертей у світі лише через екстремальну спеку. З червня 2026 до лютого 2027 року від високих температур додатково можуть загинути близько 451 тис. людей. Про це пише британське видання The Telegraph.

Доцент кафедри епідеміології Єльського університету Колін Карлсон назвав очікувані наслідки явища смертністю пандемічного масштабу. Свої оцінки Карлсон виклав у колонці для журналу Think Global Health, яку написав разом із колегою.

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"Попередній аналіз показує, що від однієї тільки екстремальної спеки загине майже півмільйона людей", - зазначив науковець.

Скільки людей може загинути від спеки через Ель-Ніньо

Оцінку в 451 тис. додаткових смертей отримали дослідники Лабораторії кліматичних досліджень (Climate Impact Lab) Чиказького університету. Вони змоделювали наслідки для понад 24 тис. регіонів світу, порівнявши сезонні прогнози температур із даними за 1996-2025 роки, пише Inside Climate News.

Модель передбачає, що кількість надзвичайно спекотних днів зросте на 44% порівняно зі звичайним роком. Дослідження ще не пройшло рецензування, а самі вчені наголошують, що ці цифри - додатково до наслідків посух, лісових пожеж і повеней.

Найбільше смертей від спеки науковці прогнозують у таких країнах:

  • Нігерія - близько 31,4 тис. смертей лише з вересня по лютий;
  • Індонезія;
  • Судан;
  • Індія;
  • Бразилія.

Разом на ці п'ять країн, за моделлю, припадає понад 97 тис. смертей. У США прогнозують близько 3,5 тис. жертв спеки.

Співзасновник Climate Impact Lab Майкл Грінстоун наголосив, що за сухою статистикою стоять конкретні люди.

"Це настільки велике число, що може приголомшити, але воно складається з батьків і дітей, бабусь і дідусів, сусідів, людей, які ходять на роботу, дбають про свої сім'ї і живуть своїм життям", - сказав Грінстоун.

Чому Ель-Ніньо 2026-2027 може стати рекордним

Ель-Ніньо - природне погодне явище, яке виникає раз на кілька років через нагрівання поверхні Тихого океану. Воно підвищує температуру в різних частинах світу, а зміна клімату посилює його вплив.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), цього року температура поверхні Тихого океану перевищувала норму більш ніж на 2°C. Нинішнє явище - одне з лише чотирьох, які від 1950 року класифікували як "дуже сильні", а ймовірність того, що воно триватиме до лютого 2027 року, в організації оцінюють майже у 100%, пише The Nation.

Генсекретарка ВМО Селеста Сауло попередила, що масштаби явища можуть стати безпрецедентними.

"Якщо нинішні тенденції збережуться, цей Ель-Ніньо може перевершити всі попередні явища, зафіксовані від початку систематичних спостережень", - заявила Сауло.

Нагрівання океану спричиняє непередбачувані шторми, сильні посухи та масштабні лісові пожежі, які загрожують урожаям і продовольчим запасам. У ВМО радять державам заздалегідь переходити на посухостійкі культури й готувати плани для сільського господарства, водопостачання та енергетики.

Ель-Ніньо - новини за темою

Як повідомляв Главред, поточний епізод Ель-Ніньо демонструє виняткову потужність, хоча його максимальна фаза ще попереду. Дослідники пов'язують незвичайний розвиток явища з поєднанням довгострокового потепління океану та різкої зміни атмосферних процесів над Тихим океаном.

У червні синоптики попереджали, що 2026 року може сформуватися одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Через Супер Ель-Ніньо експерти прогнозували екстремальну спеку практично по всій планеті.

Влітку Західну та Центральну Європу накрила екстремальна африканська спека. Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань пояснював, що над більшою частиною континенту сформується тепловий купол. За його словами, у Франції повітря могло прогрітися до рекордних +44 градусів.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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