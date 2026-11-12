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"Жорстко": Білозір розкрила секрет стрункої фігури у 69 років

Христина Трохимчук
12 листопада 2026, 05:55
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Оксана Білозір розповіла, яких правил дотримується, щоб підтримувати форму
Як Оксана Білозір стежить за фігурою
Як Оксана Білозір стежить за фігурою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Білозір

Ви дізнаєтеся:

  • Яких правил харчування дотримується Оксана Білозір
  • Яким видом спорту займається співачка

Народна артистка України Оксана Білозір поділилася секретами своєї молодої зовнішності та стрункої фігури у 69 років. В інтерв’ю Blik.ua співачка зізналася, що підтримка гарної фізичної форми вимагає від неї серйозної дисципліни.

Відповідаючи на запитання про секрет своєї фігури, зірка підкреслила, що головну роль відіграють сила волі та контроль раціону, а не виснажливі дієти.

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Оксана Білозір
Оксана Білозір - схуднення / фото: instagram.com, Оксана Білозір

"Жорстко. Після шостої години я не їм. Треба їсти мало, правильно харчуватися, стежити за собою. Але це все залежить від внутрішнього стану. Повинна бути велика мотивація, підкріплена силою волі. Я на це не можу поскаржитися", - розповіла Білозір.

При цьому виконавиця зізналася, що звичного спорту в її житті немає. Замість регулярних тренувань Оксана Білозір обирає швидку ходьбу та плавання, а також любить кататися на лижах. Найкращою "фізкультурою" співачка вважає свої живі виступи на сцені.

Оксана Білозір
Оксана Білозір зараз / фото: instagram.com, Оксана Білозір

"Ні, спортом не займаюся. Я дуже багато ходжу, це моє - швидка ходьба. Можу плавати, але це не те, щоб я стабільно цим займалася. На лижах катаюся, бо мені це подобається. Це моє хобі. А так спортом я ніколи не займалася. Я дуже багато працюю. Дві години на сцені - це теж дуже велике фізичне навантаження. Ти співаєш, стрибаєш, бігаєш. Це дуже хороша фізкультура", - підсумувала артистка.

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Про персону: Оксана Білозір

Оксана Білозір - українська співачка та політична діячка. Народна артистка України (1994). Міністр культури та мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури та туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

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