"Жорстко": Білозір розкрила секрет стрункої фігури у 69 років

Оксана Білозір розповіла, яких правил дотримується, щоб підтримувати форму

https://glavred.net/stars/zhestko-bilozir-raskryla-sekret-stroynoy-figury-v-69-let-10811270.html Посилання скопійоване

Як Оксана Білозір стежить за фігурою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Білозір

Ви дізнаєтеся:

Яких правил харчування дотримується Оксана Білозір

Яким видом спорту займається співачка

Народна артистка України Оксана Білозір поділилася секретами своєї молодої зовнішності та стрункої фігури у 69 років. В інтерв’ю Blik.ua співачка зізналася, що підтримка гарної фізичної форми вимагає від неї серйозної дисципліни.

Відповідаючи на запитання про секрет своєї фігури, зірка підкреслила, що головну роль відіграють сила волі та контроль раціону, а не виснажливі дієти.

відео дня

Оксана Білозір - схуднення / фото: instagram.com, Оксана Білозір

"Жорстко. Після шостої години я не їм. Треба їсти мало, правильно харчуватися, стежити за собою. Але це все залежить від внутрішнього стану. Повинна бути велика мотивація, підкріплена силою волі. Я на це не можу поскаржитися", - розповіла Білозір.

При цьому виконавиця зізналася, що звичного спорту в її житті немає. Замість регулярних тренувань Оксана Білозір обирає швидку ходьбу та плавання, а також любить кататися на лижах. Найкращою "фізкультурою" співачка вважає свої живі виступи на сцені.

Оксана Білозір зараз / фото: instagram.com, Оксана Білозір

"Ні, спортом не займаюся. Я дуже багато ходжу, це моє - швидка ходьба. Можу плавати, але це не те, щоб я стабільно цим займалася. На лижах катаюся, бо мені це подобається. Це моє хобі. А так спортом я ніколи не займалася. Я дуже багато працюю. Дві години на сцені - це теж дуже велике фізичне навантаження. Ти співаєш, стрибаєш, бігаєш. Це дуже хороша фізкультура", - підсумувала артистка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зірки серіалу "Чудове століття" Окан Ялабик і Сельма Ергеч знову зустрілися на світському заході. Виконавці ролей Ібрагіма-паші та Хатидже-султан разом з’явилися на ювілеї Netflix, викликавши захват у шанувальників.

Також Ольга Сумська прокоментувала трагедію в родині Ірини Федишин, висловивши шок від дій львівських лікарів. Актриса згадала власні складні пологи 25 років тому, коли врятувати ситуацію вдалося лише завдяки кваліфікованій допомозі медиків.

Читайте також:

Про персону: Оксана Білозір Оксана Білозір - українська співачка та політична діячка. Народна артистка України (1994). Міністр культури та мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури та туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред