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Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

Інна Ковенько
11 листопада 2026, 15:46
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НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 12 листопада
Курс валют на 12 листопада
Курс валют на 12 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Скільки коштуватиме євро 12 листопада
  • На скільки подешевшав курс долара
  • Яким буде курс злотого 12 листопада

На четвер, 12 листопада, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар і євро стрімко полетіли вниз. Курс злотого відносно гривні також показав спад. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 12 листопада

На четвер офіційний курс долара США полетів униз. НБУ послабив курс американської валюти на 18 копійок - до 45,32 гривні за долар.

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Курс євро на 12 листопада

Курс євро значно послабив свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,48 гривні за один євро, що на 59 копійок менше, ніж у середу, 11 листопада.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 12 листопада

Злотий також впав. НБУ послабив курс польського злотого до гривні на 12 листопада порівняно з 11 листопада на 17 копійок - до 11,46 гривні.

Чи може курс долара злетіти до 60 гривень

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Він додав, що за такого розвитку подій удару зазнає не лише валютний ринок, а й споживчі ціни загалом.

"Ми будемо бачити курс по 50, по 60, ми будемо з вами бачити інфляцію 25-30%", - вважає аналітик.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що на середу, 11 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Вартість долара, євро та злотого пішла стрімко вгору. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Як повідомляв Главред, економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн, євро - 50-52 грн. При цьому підстав для різкого знецінення гривні наразі немає.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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