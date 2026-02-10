Якою буде Україна, якщо програє війну: військовий дав похмурий прогноз

Грузія повністю залежить від того, як закінчиться війна в Україні.

Мамука Мамулашвілі попередив про ризики для України в разі поразки у війні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Мамулашвілі попередив про ризики для України в разі поразки у війні

Грузія вже втратила 20% території через російську агресію

Доля Грузії безпосередньо залежить від результату війни в Україні

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі заявив, що доля Грузії наочно демонструє, якими можуть бути наслідки для України в разі поразки у війні проти Росії.

За його словами, близько 20% території Грузії перебувають під російською окупацією, а країна не має достатніх ресурсів для масштабного протистояння РФ.

"Грузія — це приклад того, що буде з Україною, якщо, не дай Бог, вона програє війну. 20% території Грузії окуповано. І у Грузії немає таких ресурсів для війни проти Росії, які є в України завдяки допомозі західних партнерів", — сказав Мамулашвілі в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що подальша доля Грузії безпосередньо залежить від того, як завершиться війна в Україні. У разі негативного сценарію для Києва Тбілісі ризикує опинитися в політичному і військовому вакуумі.

"Грузія цілком залежить від того, як закінчиться війна в Україні. Якщо події будуть розвиватися негативно для українців, наша країна опиниться у вакуумі", — додав командир Грузинського національного легіону.

Дивіться відео - Інтерв'ю командира Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі Главреду:

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, США хочуть, щоб війна в Україні закінчилася до літа 2026 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

4-5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними і зосередженими на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Як пише The New York Times, попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними.

Керівник ОП Кирило Буданов також заявив, що переговори були "конструктивними". При цьому він вирішив не розкривати інших деталей щодо досягнутих результатів.

Тим часом колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

Про особу: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

Як довго триватимуть мирні переговори: думка експерта

Політолог, кандидат політичних наук Максим Ялі вважає, що на шляху до миру нас чекає ще багато раундів переговорів, оскільки реальні переговори почалися тільки цього року, коли відбулися зміни у складі делегації РФ.

За його словами, поки що обмін полоненими - це максимальний результат, якого можна було досягти на сьогоднішній день, з огляду на розбіжності позицій сторін щодо виведення українських військ з Донбасу.

Ялі зазначив, що на позицію України впливає не лише недовіра до РФ, але й відсутність домовленостей зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки України.

"Війна триватиме, незважаючи на значні втрати з обох сторін. Частково це підтверджується і недавньою заявою президента Зеленського про те, що позитивним результатом буде, якщо війна закінчиться протягом наступного року", - підкреслив політолог.

Про персону: Максим Ялі Максим Ялі - політолог, кандидат політичних наук. Оглядач, журналіст, перекладач, дипломат, експерт-міжнародник. Народився 14 січня 1980 року в місті Маріуполь. Закінчив факультет іноземних мов в МГУ м. Маріуполя, а також Дипломатичну Академію при МЗС України. Є старшим науковим співробітником в Інституті всесвітньої історії при Академії наук України.

