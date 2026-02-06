Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Кремль демонструє небажання йти на компроміси та наполягає на максималістських вимогах.

Україна назвала переговори "конструктивними" і подякувала США та ОАЕ / Фото: t.me/umerov_rustem

Головні тези:

5 лютого в Абу-Дабі завершився черговий раунд мирних переговорів

Переговори завершилися без істотного прогресу

Ключові питання залишилися невирішеними

Аналітики вважають переговори проміжними і не очікують прориву

У четвер, 5 лютого, всього через три години Росія, Україна та США оголосили про завершення чергового раунду мирних переговорів в Абу-Дабі. Попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними. Про це йдеться в статті The New York Times під назвою "Переговори між Україною та Росією завершилися без істотного прогресу і з ознаками тупика".

Офіційно сторони не розголошували подробиць про те, що обговорювалося за закритими дверима. Однак набагато гучнішим повідомленням від Кремля стала чергова масова атака на енергоінфраструктуру України.

Україна та Росія, як очікувалося, на переговорах в Абу-Дабі мали зосередитися на двох основних питаннях, що залишилися на шляху до укладення мирної угоди. Це статус контрольованої Україною території на Донбасі та гарантії безпеки після війни для Києва.

Після завершення переговорів українська сторона назвала їх "конструктивними" і висловила подяку США та ОАЕ за їх організацію. Водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф спробував представити результати зустрічей у позитивному світлі, зосередившись на обміні полоненими між Україною та Росією.

"Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати і просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", - заявив Вітков.

Як зазначає NYT, упродовж декількох годин Росія та Україна обмінялися 157 полоненими, це був перший обмін з початку жовтня. Неясно, чи був цей обмін пов'язаний з мирними переговорами, оскільки звільнення полонених зазвичай займає дні або навіть тижні.

Віткофф також додав, що тристоронні переговори США, України та РФ триватимуть і "очікується додатковий прогрес найближчими тижнями".

Тим часом Кремль вважає, що не повинен йти на компроміси. Можливою причиною відсутності відчутного прогресу в переговорах аналітики вважають те, що РФ не готова до компромісів. У РФ переконані, що перемагають на полі бою, незважаючи на повільне просування.

Публічно РФ досі не відійшла від вимог, озвучених раніше, і прагне захопити весь український Донбас. У четвер, 5 лютого, РФ також "подвоїла вимоги", наполягаючи також на визнанні Донбасу російським усіма іншими країнами.

"Москва також виступає проти будь-яких гарантій безпеки для України, які означатимуть присутність західних солдатів у країні або членство в НАТО", — пише видання.

Україна тим часом відмовляється віддати РФ території, які утримує.

"Дії РФ під час тристоронніх переговорів показують, що президент Володимир Путін навчився говорити пану Трампу те, що той хоче почути — "підштовхувати мене", як висловився американський президент — продовжуючи одночасно розв'язувати війну в Україні", — йдеться в статті.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Що кажуть про переговори в Абу-Дабі аналітики

Провідний український політичний аналітик Володимир Фесенко каже, що не очікував значного прориву від переговорів в Абу-Дабі.

"Я не мав великих сподівань на цей раунд переговорів, особливо після досить суперечливої ситуації навколо так званого енергетичного перемир'я. Думаю, цей раунд був суто проміжним", — сказав Володимир Фесенко.

Мирні переговори в Абу-Дабі

Представники Росії, України та США вперше зустрілися в Абу-Дабі 23 і 24 січня для проведення першого раунду переговорів. Згодом всі назвали ці переговори "конструктивними". Україна і США навіть досягли теоретичної угоди про гарантії безпеки з боку США, хоча немає жодних свідчень того, що Росія погодилася б на це.

29 січня президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду, яке транслював Білий дім.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити", – сказав Трамп.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков уточнив, що перемир'я поширюється лише на Київ. Причина, по якій Путін погодився на прохання Трампа, полягає в "створенні сприятливих умов для переговорів".

У суботу спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів несподівану зустріч у Флориді з Кирилом Дмитрієвим, спеціальним посланником Кремля і главою російського суверенного фонду. Українців за столом переговорів не було.

Як писав Главред, 4-5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що обговорення були конструктивними і зосередженими на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Керівник ОП Кирило Буданов також заявив, що переговори були "конструктивними". При цьому він вирішив не розкривати інших деталей щодо досягнутих результатів.

Тим часом колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

РФ змінила тон на переговорах - Politico

Попри загальну невизначеність і стриманий песимізм у Києві, кілька джерел у США та Україні відзначають, що в поведінці російської делегації з'явилися ознаки реального прагнення рухатися вперед, пише Politico.

За інформацією співрозмовників видання, знайомих з ходом консультацій, нинішній етап може стати першим, де Москва демонструє не тільки формальну присутність, але і готовність обговорювати практичні механізми завершення війни.

Один з американських експертів, який консультує українську сторону, визнав, що різниця відчутна: якщо раніше переговори нагадували "болісну процедуру без анестезії", то тепер російські представники поводяться "менш театрально і значно прагматичніше".

Інші новини:

