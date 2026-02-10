Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Віталій Кірсанов
10 лютого 2026, 04:00
Головоломки покращують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують результативне тренування інтелекту.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у шанувальників головоломок. Такі головоломки пропонують читачам знайти дрібні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до чергового завдання? Уважно подивіться на два зображення чоловіка, який йде по червоній килимовій доріжці. Спочатку картинки можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх всі за 91 секунду? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

