Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Коротко:
- Росіяни посилюють тиск на північ Мирнограда
- У центрі міста тривають стрілецькі бої
- Активні дії йдуть у Покровсько-Мирноградській агломерації
У Мирнограді російські окупанти посилюють тиск на північну частину міста. В центрі тривають стрілецькі бої з ворогом, повідомляє угруповання військ "Схід".
За даними військових, активні дії українських підрозділів тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Захисники запевнили, що противник зазнає значних втрат.
"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак", – йдеться у дописі.
В угрупованні підкреслили, що українські війська контролюють північну частину Покровська, своєчасно виявляють переміщення противника та завдають вогневе ураження.
"Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом", – зазначили військові.
Крім того, українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії, щоб не допустити просування окупантів, та знищують бойову техніку ворога.
Ситуація на Краматорському напрямку
На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Ступочок. Складною залишається ситуація у районі Оріхово-Василівки.
"Сили оборони стримують загарбників, артилерія та підрозділи БпЛА завдають вогневе ураження по скупченню окупантів та логістичних шляхах. Противник зазнає суттєвих втрат", – додали в угрупованні "Схід".
Яка зараз ситуація на фронті - думка військового
Як писав Главред, російські війська суттєво втратили темп наступальних дій на фронті і наразі демонструють найнижчі показники з початку повномасштабного вторгнення. Таку оцінку дав бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляють Факти.
За його словами, українські військові свідомо створюють для противника ситуацію, в якій подальші наступальні дії стають безперспективними.
"Мета України полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості вести наступ на фронті, що дозволить переходити до переговорів із більш вигідних позицій", – зазначив Білецький.
Водночас експерт відзначив, що російські війська сподіваються на зимовий період для відновлення темпів атак.
"Зараз у росіян що? Вони сильно гальмують по фронту, у них найгірші з 2022 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде і їхня зелена тактика інфільтрації знову стане ефективною, вони на це розраховують", – підкреслив командир.
Таким чином, на думку експерта, нинішня ситуація свідчить про ефективність українських оборонних заходів та стратегічну підготовку до переговорів із сильніших позицій.
Про джерело: Угруповання військ "Схід"
Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.
