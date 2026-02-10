Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Руслан Іваненко
10 лютого 2026, 02:14
32
Російські окупанти посилюють атаки на північ міста, українські війська відбивають штурми та завдають втрат ворогу.
ВСУ, Фронт, Война
Ворог намагається атакувати райони Ступочок та Оріхово-Василівку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Росіяни посилюють тиск на північ Мирнограда
  • У центрі міста тривають стрілецькі бої
  • Активні дії йдуть у Покровсько-Мирноградській агломерації

У Мирнограді російські окупанти посилюють тиск на північну частину міста. В центрі тривають стрілецькі бої з ворогом, повідомляє угруповання військ "Схід".

За даними військових, активні дії українських підрозділів тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Захисники запевнили, що противник зазнає значних втрат.

відео дня

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак", – йдеться у дописі.

В угрупованні підкреслили, що українські війська контролюють північну частину Покровська, своєчасно виявляють переміщення противника та завдають вогневе ураження.

"Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом", – зазначили військові.

Крім того, українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії, щоб не допустити просування окупантів, та знищують бойову техніку ворога.

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку
Мирноград / Інфографіка: Главред

Ситуація на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Ступочок. Складною залишається ситуація у районі Оріхово-Василівки.

"Сили оборони стримують загарбників, артилерія та підрозділи БпЛА завдають вогневе ураження по скупченню окупантів та логістичних шляхах. Противник зазнає суттєвих втрат", – додали в угрупованні "Схід".

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

Як писав Главред, російські війська суттєво втратили темп наступальних дій на фронті і наразі демонструють найнижчі показники з початку повномасштабного вторгнення. Таку оцінку дав бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляють Факти.

За його словами, українські військові свідомо створюють для противника ситуацію, в якій подальші наступальні дії стають безперспективними.

"Мета України полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості вести наступ на фронті, що дозволить переходити до переговорів із більш вигідних позицій", – зазначив Білецький.

Водночас експерт відзначив, що російські війська сподіваються на зимовий період для відновлення темпів атак.

"Зараз у росіян що? Вони сильно гальмують по фронту, у них найгірші з 2022 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде і їхня зелена тактика інфільтрації знову стане ефективною, вони на це розраховують", – підкреслив командир.

Таким чином, на думку експерта, нинішня ситуація свідчить про ефективність українських оборонних заходів та стратегічну підготовку до переговорів із сильніших позицій.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред раніше, Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області.

Крім того, російські пропагандисти, зокрема так звані "z-воєнкори", поширюють заяви про нібито контрнаступ Сил оборони України на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Збройних силах України ці твердження спростували й пояснили реальний стан справ на фронті.

Нагадаємо, що обстановка на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

Читайте також:

Про джерело: Угруповання військ "Схід"

Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту військова агресія РФ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

02:14Фронт
Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

23:30Енергетика
Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

21:28Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 9 лютого (оновлюється)

РФ влупила ракетами по Київщині: куди цілився ворог

РФ влупила ракетами по Київщині: куди цілився ворог

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика і дівчинки за 59 с

Останні новини

03:25

Якою буде Україна, якщо програє війну: військовий дав похмурий прогноз

03:00

"Треба було заплатити мені": Зібров розповів, чому не приїхав на похорон Гіги

02:16

Чому солодкий перець називається болгарським: пояснення здивує багатьох

02:14

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

01:11

"Реанімація" за копійки: експерт розповів, як відновити сад після морозівВідео

Ракетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – КоваленкоРакетні атаки Росії стануть більш небезпечними, російська балістика створює новий виклик – Коваленко
00:31

Біатлон на Олімпіаді-2026: хто з українців вийде на індивідуальну гонку та коли

09 лютого, понеділок
23:30

Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

23:29

РФ може атакувати з нового напрямку: полковник ЗСУ назвав небезпечну ділянку

22:37

Відключення електроенергії 10 лютого в Києві та області: опубліковано графіки

Реклама
22:26

Світло стає дефіцитом: нові графіки відключень для Дніпра та області на 10 лютогоФото

22:24

Оновили графіки відключень для Запорізької області - коли не буде світла 10 лютого

21:59

РФ скоротить кількість ударів і обере нові цілі для масованих атак – прогноз

21:53

Переможниця Нацвідбору зробила заяву про передачу кубка іншому учаснику

21:49

Світла для Черкас і області стане більше - графіки відключень на 10 лютого

21:28

Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

21:26

Зеленський схвалив нові програми підтримки: яку допомогу отримають українці

20:43

Ймовірний політичний проєкт Буданова суттєво додав у рейтингах, - соціологія

20:35

Сантехнік видав професійний секрет: засмічення зникає легко і за лічені хвилиниВідео

20:26

"Не повернулись найкращі": в бою загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

19:43

Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

Реклама
19:35

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

19:22

3 заборони, які не можна порушувати у свято 10 лютого - прикмети

19:21

Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

19:20

"Будемо звільняти Україну": військовий оцінив заяву Сирського про контрнаступВідео

19:10

Чому РФ зробила тактику на балістику для атак на УкраїнуПогляд

18:42

"Шахеди" щогодини: експерт розкрив "стелю" можливостей РФ та її головну ціль

18:33

Знищено десятки тисяч росіян: Сирський про деталі рекордних ударів по ворогу

18:22

Росіяни панікують через масштабний "контрнаступ" ЗСУ - яка зараз ситуація на фронті

17:51

Долар здає позиції, євро різко рвонув угору: новий курс валют на 10 лютого

17:41

"Тиха Нава": 14 лютого в Lavina Mall відбудеться ексклюзивна фан-зустріч з акторами серіалу

17:34

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

17:32

США захопили танкер тіньового флоту РФ Aquila II - деталі ефектної операціїФото

17:30

Завершення війни: у США відповіли Зеленському та оцінили ймовірні терміни

17:12

Картопля вийде надзвичайно смачною: який інгредієнт слід додати під час варіння

16:42

"Заради наживи, заради грошей": під Києвом вбито оленя з найбільшими в Україні рогами

16:38

Українські "Фламінго" вдарили по Росії, є влучання: розкрито нові наслідки атакиВідео

16:36

Є "прильоти" і руйнування: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

16:30

Житомирщину прогріє до +4: синоптики розповіли, коли погода кардинально зміниться

16:14

Нардепа Гунька засудили до 4 років в'язниці з конфіскацією всього майна

16:12

Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим: "Бачила весільні сукні"

Реклама
16:06

Уляна Шуба представила оновлений саундтрек "Закохані в життя" для телеканалу ТЕТ новини компанії

16:00

Нові удари СБУ по місцям виготовлення ракет дають козирі у переговорах - експерт

15:41

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

14:21

"У мене є людина": Боржемська розсекретила свої стосунки

14:14

Мінус 6 тисяч FPV-дронів: українські воїни блискуче атакували важливі цілі РФ

14:09

"Вже пережито": Олена Мозгова зробила гучну заяву про особисте

14:07

Удвічі дешевше та смачніше за магазинні: як зробити джерки вдома без сушарки

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти