Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Російські окупанти посилюють атаки на північ міста, українські війська відбивають штурми та завдають втрат ворогу.

Ворог намагається атакувати райони Ступочок та Оріхово-Василівку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Росіяни посилюють тиск на північ Мирнограда

У центрі міста тривають стрілецькі бої

Активні дії йдуть у Покровсько-Мирноградській агломерації

У Мирнограді російські окупанти посилюють тиск на північну частину міста. В центрі тривають стрілецькі бої з ворогом, повідомляє угруповання військ "Схід".

За даними військових, активні дії українських підрозділів тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Захисники запевнили, що противник зазнає значних втрат.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак", – йдеться у дописі.

В угрупованні підкреслили, що українські війська контролюють північну частину Покровська, своєчасно виявляють переміщення противника та завдають вогневе ураження.

"Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом", – зазначили військові.

Крім того, українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії, щоб не допустити просування окупантів, та знищують бойову техніку ворога.

Мирноград / Інфографіка: Главред

Ситуація на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Ступочок. Складною залишається ситуація у районі Оріхово-Василівки.

"Сили оборони стримують загарбників, артилерія та підрозділи БпЛА завдають вогневе ураження по скупченню окупантів та логістичних шляхах. Противник зазнає суттєвих втрат", – додали в угрупованні "Схід".

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

Як писав Главред, російські війська суттєво втратили темп наступальних дій на фронті і наразі демонструють найнижчі показники з початку повномасштабного вторгнення. Таку оцінку дав бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляють Факти.

За його словами, українські військові свідомо створюють для противника ситуацію, в якій подальші наступальні дії стають безперспективними.

"Мета України полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості вести наступ на фронті, що дозволить переходити до переговорів із більш вигідних позицій", – зазначив Білецький.

Водночас експерт відзначив, що російські війська сподіваються на зимовий період для відновлення темпів атак.

"Зараз у росіян що? Вони сильно гальмують по фронту, у них найгірші з 2022 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде і їхня зелена тактика інфільтрації знову стане ефективною, вони на це розраховують", – підкреслив командир.

Таким чином, на думку експерта, нинішня ситуація свідчить про ефективність українських оборонних заходів та стратегічну підготовку до переговорів із сильніших позицій.

Як писав Главред раніше, Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області.

Крім того, російські пропагандисти, зокрема так звані "z-воєнкори", поширюють заяви про нібито контрнаступ Сил оборони України на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Збройних силах України ці твердження спростували й пояснили реальний стан справ на фронті.

Нагадаємо, що обстановка на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

