"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

У довгостроковій перспективі час грає на користь України.

https://glavred.net/world/ishchet-vyhod-iz-voyny-general-kellog-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-provale-putina-10738166.html Посилання скопійоване

Росія не досягла цілей в Україні та шукає вихід з війни - Кіт Келлог / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Головні тези Келлога:

Кремль шукає "найкращий спосіб" виходу з війни

Путін і РФ зазнали невдачі

Весна та закінчення зими можуть змінити баланс сил на користь Києва

Країна-агресор Росія не досягла своїх цілей в Україні, і Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни навіть попри те, що російські війська продовжують майже щоденні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог в інтерв'ю виданню Kyiv Independent.

відео дня

"Поняття перемоги, яке має Путін, не збігається з моїм. Я думаю, він [Путін] зазнав невдачі. Я думаю, Росія зазнала невдачі", - сказав Келлог.

На його думку, час "грає на руку" Києву в довгостроковій перспективі. Наступні місяці можуть змінити баланс сил у війні.

"Коли зима закінчиться й дні стануть довшими, я думаю, це буде краще для України, ніж для РФ в довгостроковій перспективі", - зазначив Келлог.

Він розповів, що залишив посаду в Білому домі наприкінці 2025 року. Це було зроблено, зокрема, для того, щоб мати можливість "вільно висловлюватися" про Україну.

Однак його відхід не означає припинення роботи по Україні. Тепер він отримав можливість публічно формулювати власну позицію щодо війни і стану справ Києва та Кремля, не обмежуючи себе через офіційну лінію адміністрації чинного президента США Дональда Трампа. Однак розбіжностей з адміністрацією Трампа в українському питанні, щоб він пішов, не було, зазначає Келлог.

Генерал також не виключає інформації про те, що від переговорів про війну його могли усунути через категоричну позицію Кремля, який вважав його "занадто проукраїнським".

"Я не думаю, що росіяни обов'язково хотіли бачити мене в цій частині команди", — заявив Келлог.

Він також анонсував своє можливе повернення до Києва найближчим часом.

​Віткофф і Келлог — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, в березні 2025 року телеканал NBC повідомляв, що Кіт Келлог був виключений з мирних переговорів між Росією та США після того, як Кремль заявив, що не бажає його присутності.

Келлог був співавтором мирного плану, який передбачав заморожування лінії фронту в Україні, виключення питання про вступ до НАТО на тривалий період і часткове скасування санкцій, введених проти Росії. Його мирні пропозиції також передбачають продовження військової допомоги США Україні, а також надання Києву надійних гарантій безпеки для запобігання подальшій російській агресії.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 лютого в Абу-Дабі стартував новий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні, і цього разу дипломатичний фон виглядає помітно інакше. Попри загальну невизначеність і стриманий песимізм у Києві, кілька джерел у США та Україні зазначають, що в поведінці російської делегації з'явилися ознаки реального прагнення рухатися вперед, пише Politico.

За інформацією співрозмовників видання, знайомих з ходом консультацій, нинішній етап може стати першим, де Москва демонструє не тільки формальну присутність, але і готовність обговорювати практичні механізми завершення війни.

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на тристоронніх переговорах із США і Росією в Абу-Дабі доповіла про результати зустрічі. Найближчим часом очікується проведення обміну полоненими.

Україна погодилася на фактичне заморожування війни з Росією по лінії фронту, що вже є значною поступкою для досягнення миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито залишається відкритою для мирного врегулювання війни в Україні. Водночас він пригрозив продовженням ракетних і дронних ударів.

Коли можливе укладення мирної угоди: думка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки носять формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року - при збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему. Але все одно баланс сил такий, що будь-що, що буде підписано, не буде стійким, і не всі пункти будуть виконані до кінця", - вважає Горбач.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред