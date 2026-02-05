Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

Анна Ярославська
5 лютого 2026, 08:37
227
У довгостроковій перспективі час грає на користь України.
Кіт Келлог, Путін, Зеленський
Росія не досягла цілей в Україні та шукає вихід з війни - Кіт Келлог / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Головні тези Келлога:

  • Кремль шукає "найкращий спосіб" виходу з війни
  • Путін і РФ зазнали невдачі
  • Весна та закінчення зими можуть змінити баланс сил на користь Києва

Країна-агресор Росія не досягла своїх цілей в Україні, і Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни навіть попри те, що російські війська продовжують майже щоденні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог в інтерв'ю виданню Kyiv Independent.

відео дня

"Поняття перемоги, яке має Путін, не збігається з моїм. Я думаю, він [Путін] зазнав невдачі. Я думаю, Росія зазнала невдачі", - сказав Келлог.

На його думку, час "грає на руку" Києву в довгостроковій перспективі. Наступні місяці можуть змінити баланс сил у війні.

"Коли зима закінчиться й дні стануть довшими, я думаю, це буде краще для України, ніж для РФ в довгостроковій перспективі", - зазначив Келлог.

Він розповів, що залишив посаду в Білому домі наприкінці 2025 року. Це було зроблено, зокрема, для того, щоб мати можливість "вільно висловлюватися" про Україну.

Однак його відхід не означає припинення роботи по Україні. Тепер він отримав можливість публічно формулювати власну позицію щодо війни і стану справ Києва та Кремля, не обмежуючи себе через офіційну лінію адміністрації чинного президента США Дональда Трампа. Однак розбіжностей з адміністрацією Трампа в українському питанні, щоб він пішов, не було, зазначає Келлог.

Генерал також не виключає інформації про те, що від переговорів про війну його могли усунути через категоричну позицію Кремля, який вважав його "занадто проукраїнським".

"Я не думаю, що росіяни обов'язково хотіли бачити мене в цій частині команди", — заявив Келлог.

Він також анонсував своє можливе повернення до Києва найближчим часом.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
​Віткофф і Келлог — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, в березні 2025 року телеканал NBC повідомляв, що Кіт Келлог був виключений з мирних переговорів між Росією та США після того, як Кремль заявив, що не бажає його присутності.

Келлог був співавтором мирного плану, який передбачав заморожування лінії фронту в Україні, виключення питання про вступ до НАТО на тривалий період і часткове скасування санкцій, введених проти Росії. Його мирні пропозиції також передбачають продовження військової допомоги США Україні, а також надання Києву надійних гарантій безпеки для запобігання подальшій російській агресії.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 лютого в Абу-Дабі стартував новий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні, і цього разу дипломатичний фон виглядає помітно інакше. Попри загальну невизначеність і стриманий песимізм у Києві, кілька джерел у США та Україні зазначають, що в поведінці російської делегації з'явилися ознаки реального прагнення рухатися вперед, пише Politico.

За інформацією співрозмовників видання, знайомих з ходом консультацій, нинішній етап може стати першим, де Москва демонструє не тільки формальну присутність, але і готовність обговорювати практичні механізми завершення війни.

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на тристоронніх переговорах із США і Росією в Абу-Дабі доповіла про результати зустрічі. Найближчим часом очікується проведення обміну полоненими.

Україна погодилася на фактичне заморожування війни з Росією по лінії фронту, що вже є значною поступкою для досягнення миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито залишається відкритою для мирного врегулювання війни в Україні. Водночас він пригрозив продовженням ракетних і дронних ударів.

Коли можливе укладення мирної угоди: думка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки носять формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року - при збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему. Але все одно баланс сил такий, що будь-що, що буде підписано, не буде стійким, і не всі пункти будуть виконані до кінця", - вважає Горбач.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України та світу війна Росії та України мирні переговори Кіт Келлог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:58Війна
В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

09:20Світ
Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

Останні новини

10:33

Удача не піде: 7 рослин, які очищають будинок від негативу і приносять щастя

10:16

Напад Росії на Україну та закінчення війни: у Трампа зробили гучну заяву

09:58

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 лютого (оновлюється)

09:20

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
09:16

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:05

Гроші знову підуть: з 5 лютого три знаки зодіаку виходять з фінансової ями

09:00

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уВідео

08:37

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

Реклама
08:35

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

08:26

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:24

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

06:46

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

06:10

Трамп допоможе закінчити війну: вірити чи ніПогляд

05:52

Застрягли в минулому: три знаки зодіаку, які найбільше схильні до ностальгії

05:05

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з РосієюВідео

04:41

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Реклама
04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

03:30

Фінансовий вибух тижня: чотири знаки зодіаку отримають грошову винагороду

03:16

Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

03:04

Палають автівки та лунають гучні вибухи: Київ під атакою "Шахедів"

02:52

Три сигнали свідчать про приховану загрозу: проривний метод діагностики деменції

02:00

Путіністка Лариса Доліна обрала нову країну - де вона купила житло

01:56

РФ готує масштабний наступ: які області можуть опинитися під ударом першими

01:54

Їх неможливо не помітити: чотири знаки зодіаку з найсильнішою енергетикою

00:51

Ефект "посадив і забув": сім сортів томатів для мінімального доглядуВідео

04 лютого, середа
23:54

45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

23:31

Неймовірне завдання із сірниками вирішують одиниці: додайте 4 — і все раптом зійдеться

23:21

Для Черкас і області змінили графіки відключень - коли не буде світла 5 лютого

23:20

Тільки шкодять: дерева, які ніколи не слід садити у дворі

23:17

Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

23:05

"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

22:49

Ніякої реальної "коаліції" немає: тривожний прогноз щодо термінів завершення війниВідео

22:46

"До мурах": Олена Мозгова показала чоловіка-військового "коли слова зайві"

22:43

Навіть плями зникнуть: як легко відмити посуд з нержавіючої сталі

22:31

Відключення можуть стати тривалішими: у Міненерго зробили невтішну заяву

22:23

Україна пішла на поступку Росії щодо територій для закінчення війни - що відомо

Реклама
22:01

Зеленський розкрив втрати українських військ у війні та назвав точну цифру

21:56

Потап знайшов заміну Насті Каменських та публічно показав цю дівчину

21:55

Відключення світла в Запорізькій області 5 лютого: графіки для всіх черг

21:43

Доба за оновленими графіками: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 5 лютогоФото

21:36

Все життя чистили картоплю неправильно: один простий трюк розірвав Мережу

21:24

"Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ

20:43

Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ

20:40

Головоломка, яка випробовує зір: знайдіть приховане число лише за 15 секунд

19:59

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

19:59

В Україні перерахують комуналку: що зміниться у платіжках і чи треба переплачувати

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти