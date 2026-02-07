США хочуть закінчити війну неочікувано швидко: Зеленський назвав терміни

Американські чиновники висловили готовність докласти максимум зусиль для закінчення війни в Україні.

Зеленський назвав місяць, до якого США прагнуть закінчити війну

США хочуть, щоб війна в Україні закінчилася до літа 2026 року. Про це, як передає видання Новини.LIVE, під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, американські чиновники повідомили українським, що робитимуть усе, аби війна закінчилася до червня. Для цього Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan.

Цей графік передбачає конкретні етапи і домовленості. Зокрема американська сторона пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період.

Також Зеленський вкотре підтвердив, що Україна не буде йти на поступки територіями Донбасу. Водночас спільного розуміння щодо ЗАЕС сторони поки не знайшли. Також різні погляди і щодо вільної економічної зони.

Україну і РФ чекає зустріч у США

Глава держави розповів, що США запропонували вперше двом переговорним групам зустрітися в США, у Маямі, через тиждень. Україна вже підтвердила свою участь.

Крім цього Зеленський зазначив, що вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Але для цього потрібні підготовчі елементи.

Які терміни укладення мирної угоди вже обговорювали делегації

Агентство Reuters напередодні повідомляло, що за даними трьох обізнаних із питанням джерел, делегації з США та України обговорили амбітну мету укласти мирну угоду між Росією та Україною в березні.

Втім, поки немає згоди щодо територій, строки можуть зсунутись. За попередніми домовленостями, можливу угоду планують винести на референдум і провести його разом із виборами в Україні.

