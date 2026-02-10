Дрони РФ завдали удару по Вільнянську: поранено четверо людей, серед них немовля

За добу окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах області.

За добу до Запоріжжя надійшло 60 повідомлень про руйнування житла, авто та інфраструктури / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

РФ атакувала Запорізьку область дронами

У Вольнянську поранені 4 людини, серед них — дитина до двох років

Пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі

В ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів був Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них — дитина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вночі він попереджав жителів регіону про загрозу ударних безпілотників, балістичних ракет і керованих авіаційних бомб.

"Росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ. Пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. Поранення отримали дві жінки, чоловік і хлопчик, якому ще не виповнилося і двох років. Усім надається медична допомога", - зазначив Федоров.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За словами голови ОВА, за добу окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська РФ здійснили 23 авіаційні удари, застосували 365 БПЛА різної модифікації (переважно FPV), а також здійснили чотири обстріли з РСЗВ і завдали 265 артилерійських ударів.

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Запорізьку область - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 6 лютого армія РФ атакувала Україну дронами. У місті Вільнянськ Запорізької області було зруйновано приватний будинок. Внаслідок удару російського безпілотника загинули подружжя - 49-річний чоловік і 48-річна жінка.

3 лютого російські окупаційні війська завдали удару по спальному району Запоріжжя. Загинули 18-річний хлопець і дівчина.

Російські окупаційні війська вдень 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. В результаті ворожого удару відомо про постраждалих.

РФ готує масований обстріл України - що відомо

Російська армія спробує провести ще одну масовану ракетно-дронову атаку по Україні найближчим часом. Про це вранці 8 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

З метою підготовки до нанесення удару здійснено передислокацію чотирьох Ту-95МС з аеродрому "Дягілево" на аеродром "Енгельс", які будуть оснащені крилатими ракетами.

Ще два Ту-95 залишаються спорядженими на аеродромі "Оленя".

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей та перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

