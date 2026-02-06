Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нічна атака дронів РФ на Запоріжжя: у Вільнянську дрон вбив чоловіка і дружину

Анна Ярославська
6 лютого 2026, 06:48оновлено 6 лютого, 07:19
276
Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю отримав поранення 14-річний хлопець.
Атака дронів
Атака дронів забрала життя подружньої пари / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У Вольнянську безпілотник влучив у житлову забудову
  • Зруйновано приватний будинок, загинули подружжя
  • У Запоріжжі поранено 14-річного підлітка
  • Без світла залишилися 12 тисяч абонентів

В ніч на 6 лютого армія РФ атакувала Україну дронами. У місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок удару російського безпілотника загинуло подружжя.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, російські війська завдали удару безпілотником по житловій забудові.

відео дня

"Росіяни завдали удару безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя – 49-річний чоловік і 48-річна жінка", – написав чиновник.

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю отримав поранення 14-річний хлопець - йому надали необхідну допомогу.

Зафіксовано пошкодження низки житлових будинків, а через руйнування енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися 12 тисяч абонентів.

Нічна атака дронів РФ на Запоріжжя: у Вільнянську дрон вбив чоловіка і дружину
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Пізніше Федоров уточнив, що двоє людей загинули, п'ятеро - поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

За добу окупанти завдали 517 ударів по 32 населеним пунктам.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, під час атаки дронів 6 лютого вибухи прогриміли в Харкові та Запоріжжі.

В ніч на 5 лютого в столиці України прогриміли вибухи. В результаті російської атаки дві людини постраждали.

Цієї ж ночі в Сумах ворожий дрон потрапив у двір багатоповерхівки. Удар був завданий БПЛА типу "Герань-2". В результаті атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено автомобілі.

В ніч на 4 лютого армія РФ здійснила атаку на Одесу. Зафіксовано "прильоти". Зафіксовано пошкодження цивільної та промислової інфраструктури в двох районах. Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці.

Окупанти модернізували "Шахеди"

Спеціаліст з радіотехнологій Сергій Бескрестов, відомий як "Флеш", повідомив у коментарі Главреду про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі можливості РЕБ дозволяють прикривати тільки найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого та стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ-3 скидають поруч з місцем падіння самого "шахеда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під'їде поліція, ДСНС або інша техніка — і це викличе вибух.

Бескрестов закликав громадян не наближатися на автомобілі до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

09:25Україна
Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

09:22Світ
США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

08:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

Китайський гороскоп на сьогодні 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

Китайський гороскоп на сьогодні 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

Останні новини

09:25

Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

09:24

"Це наслідок": Jerry Heil видала правду про Євробачення

09:22

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

08:56

США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

08:44

Чому попереду нас чекатиме ще багато раундів перемовинПогляд

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
08:01

Вранці в Одесі вибухнуло авто: загинув 21-річний чоловік

08:00

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

06:48

Нічна атака дронів РФ на Запоріжжя: у Вільнянську дрон вбив чоловіка і дружину

06:10

"Нульова" квота на брухт: чому її скасування означатиме повернення корупціїПогляд

Реклама
05:50

Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

04:31

Потужна харизма: які знаки зодіаку здатні керувати натовпом

04:02

Приготувати вечерю за 5 хвилин реально: рецепт шикарної ситної страви

04:00

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 7 лютого: Близнюкам - сюрприз, Овнам - капость

03:12

Графік вимкнення світла на 6 лютого: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

02:54

Дружина боролася з раком, коли він у полоні: воїн повернувся з трирічної неволі

02:34

Чому коти бояться води – справжня причина здивує багатьохВідео

02:16

У ваших стосунків немає майбутнього: три неочевидні ознаки, що пора розійтися

01:15

Ворог прагне захопити стратегічний населений пункт: у ЗСУ пояснили задум

00:22

Пролунали вибухи та зникло світло: два великі міста зазнали атаки дронів, деталіВідео

Реклама
05 лютого, четвер
23:44

На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина

23:26

У деяких районах Києва світла стане значно більше: енергетики змінюють графіки

22:45

Розсада не буде рости: яку землю категорично не можна використовуватиВідео

21:29

Світла стане більше - нові графіки відключень в Запорізькій області 6 лютого

21:18

Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютогоФото

21:07

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

20:58

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблимВідео

20:53

Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри

20:53

Світло вимикатимуть майже весь день: нові графіки в Черкаській області на 6 лютого

20:43

Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

20:13

Конкуренція наростає: названо ймовірного переможця Євробачення-2026

20:07

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

19:58

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:41

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порідВідео

19:40

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:38

Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

19:12

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміниВідео

19:10

Україна показала всьому світу, що з ядерною доктриною РФ можна зробити насправдіПогляд

18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

Реклама
18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

18:22

"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

18:06

Угоді кінець - чи є загроза ядерної війни після 5 лютого та чого чекати Україні

18:05

"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

17:55

Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

17:36

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

17:29

Сир зберігатиметься вдвічі довше, яккщо загорнути його в один кухонний предмет

17:15

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини за столом за 49 с

17:00

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти