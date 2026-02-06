Нічна атака дронів РФ на Запоріжжя: у Вільнянську дрон вбив чоловіка і дружину

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю отримав поранення 14-річний хлопець.

Атака дронів забрала життя подружньої пари

У Вольнянську безпілотник влучив у житлову забудову

Зруйновано приватний будинок, загинули подружжя

У Запоріжжі поранено 14-річного підлітка

Без світла залишилися 12 тисяч абонентів

В ніч на 6 лютого армія РФ атакувала Україну дронами. У місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок удару російського безпілотника загинуло подружжя.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, російські війська завдали удару безпілотником по житловій забудові.

"Росіяни завдали удару безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя – 49-річний чоловік і 48-річна жінка", – написав чиновник.

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю отримав поранення 14-річний хлопець - йому надали необхідну допомогу.

Зафіксовано пошкодження низки житлових будинків, а через руйнування енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися 12 тисяч абонентів.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Пізніше Федоров уточнив, що двоє людей загинули, п'ятеро - поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

За добу окупанти завдали 517 ударів по 32 населеним пунктам.

Як писав Главред, під час атаки дронів 6 лютого вибухи прогриміли в Харкові та Запоріжжі.

В ніч на 5 лютого в столиці України прогриміли вибухи. В результаті російської атаки дві людини постраждали.

Цієї ж ночі в Сумах ворожий дрон потрапив у двір багатоповерхівки. Удар був завданий БПЛА типу "Герань-2". В результаті атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено автомобілі.

В ніч на 4 лютого армія РФ здійснила атаку на Одесу. Зафіксовано "прильоти". Зафіксовано пошкодження цивільної та промислової інфраструктури в двох районах. Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці.

Окупанти модернізували "Шахеди"

Спеціаліст з радіотехнологій Сергій Бескрестов, відомий як "Флеш", повідомив у коментарі Главреду про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі можливості РЕБ дозволяють прикривати тільки найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого та стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ-3 скидають поруч з місцем падіння самого "шахеда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під'їде поліція, ДСНС або інша техніка — і це викличе вибух.

Бескрестов закликав громадян не наближатися на автомобілі до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

