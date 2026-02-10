Україна може частково вступити до ЄС у 2027 році: ЗМІ дізналися про таємний план

В Європейському Союзі вивчають всі можливі варіанти подолання перешкод на шляху України до блоку.

https://glavred.net/politics/ukraina-mozhet-chastichno-vstupit-v-es-v-2027-godu-smi-uznali-o-sekretnom-plane-10739432.html Посилання скопійоване

Україна стане повноцінним членом ЄС не одразу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Головне:

Україна вже у 2027 році може опинитися за столом переговорів ЄС

Євросоюз розробляє план з подолання перешкод на шляху до членства України

В ЄС планують три кроки, як обійти спротив Угорщини щодо вступу України

Європейський Союз розробляє план, згідно з яким Україна може стати частковим членом блоку вже наступного року. Як пише Politico, таким чином Брюссель хоче зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від Москви.

Про це виданню повідомили десять чиновників і дипломатів. Планом передбачено, що Україна отримає місце за столом переговорів ЄС ще перед тим, як почне проводити реформи, які необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства.

відео дня

Посадовці ЄС переконані, що ця ідея є хорошою, оскільки Київ міг би отримати простір для завершення реформ своїх демократичних інституцій, судової та політичної системи, одночасно зменшуючи ймовірність того, що він відмовиться від надії коли-небудь приєднатися до блоку.

Але на шляху до реалізації цього плану ЄС є кілька перешкод, які планують усунути 5 кроками.

Які 5 кроків планує ЄС

Перший крок передбачає підготовку України. ЄС "завантажує" заявку України на членство ще на ранній стадії. Київ отримає неофіційні рекомендації щодо переговорів про "кластери" – юридичні кроки на шляху до членства.

Другим кроком в ЄС планують створити формат "членство-лайт", а саме не знизити планку вимог, а послати потужний політичний сигнал країнам, чий вступ затримується через війну або опозицію таких столиць, як Будапешт.

Третій крок - дочекатися відставки Орбана. Комісія і столиці ЄС уважно стежать за угорськими виборами в квітні і одночасно шукають способи обійти вето Орбана. Якщо Орбан програє вибори, його головний конкурент Петер Мадяр може змінити курс. Але якщо Орбана переоберуть, ЄС покладатиме надію на наступний крок.

Він передбачає те, що президент США Дональд Трамп може вплинути на позицію Віктора Обрана, бо американський лідер зацікавлений в укладенні миру. А миру без вступу України до ЄС, який передбачений проєктом мирного плану, бути не може.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

П'ятий крок в ЄС розглядають, як можливий, на випадок переобрання Орбана та нездатності Трампа переконати угорського політика у необхідності підтримки вступу України до ЄС.

Союз може повернути на стіл 7-му статтю договору проти Угорщини. Вона передбачає призупинення права члена, включаючи право голосу при прийнятті нових країн.

У Кабміні розкрили дату і головну умову вступу України до ЄС

Главред писав, що за словами віцепрем'єра з питань європейської інтеграції Тараса Качки, вступ України до Європейського Союзу заплановано на 2030 рік. Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів про вступ до кінця 2027 року і власне вступ до ЄС до 2030 року.

Це означає, що у 2028 році Україна буде, окрім виконання умов щодо вступу до ЄС також розглядати міжнародний договір щодо вступу до блоку. Відповідно, далі вже він має ратифікуватися, і за календарем, вступ до ЄС - у 2030 році.

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, Україна в перспективі стане повноправним членом Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє кілька варіантів включення членства України до майбутньої мирної угоди. Серед опцій – надання Києву попереднього захисту, що супроводжує вступ до ЄС.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу найближчим часом. За його словами, варіант зі вступом з 1 січня 2027 року є "виключеним" та "неможливим".

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред