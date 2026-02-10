Астрономи б'ють на сполох: галактикою може керувати загадкова темна субстанція

У центрі галактики знаходиться не чорна діра, а надщільне утворення з темної матерії, навколо якого формується протяжне гало.

Традиційно швидкі орбіти зірок у центрі Чумацького Шляху пов'язують з присутністю надмасивної чорної діри, а стійке обертання галактики на периферії — з впливом темної матерії. Однак астрофізики з Інституту Ла-Плати запропонували модель, що об'єднує обидва явища в рамках одного механізму.

Згідно з їх гіпотезою, в центрі галактики знаходиться не чорна діра, а надщільне утворення з темної матерії, навколо якого формується протяжне гало. Ці дві структури розглядаються як частини єдиного безперервного об'єкта, що визначає динаміку всієї галактики, пише Daily Mail.

Ключову роль в моделі відіграють ультралегкі ферміонні частинки темної матерії. Теоретично вони здатні створювати компактне ядро, що забезпечує екстремальні швидкості зірок поблизу центру, і одночасно підтримувати плавне обертання галактики на великих відстанях.

Важливо, що така конфігурація може відтворювати спостережувані ефекти, які раніше вважалися характерними виключно для чорних дір. Зокрема, викривлення світла навколо щільного ядра темної матерії здатне формувати зображення, яке візуально збігається з "тінню" галактичного центру, зафіксованою телескопом Event Horizon Telescope.

Автори відзначають, що існуючі спостереження не дозволяють однозначно відрізнити чорну діру від щільного згустку темної матерії. При цьому нова модель вигідно відрізняється тим, що описує структуру і обертання Чумацького Шляху як прояви єдиного фізичного процесу.

Остаточний вибір між сценаріями стане можливим лише з появою більш точних спостережних даних, здатних виявити специфічні ознаки чорних дір, відсутні в альтернативній теорії.

Незвичайна знахідка в глибинах космосу: думка дослідників

