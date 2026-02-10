Рус
Астрономи б'ють на сполох: галактикою може керувати загадкова темна субстанція

Олексій Тесля
10 лютого 2026, 05:05
У центрі галактики знаходиться не чорна діра, а надщільне утворення з темної матерії, навколо якого формується протяжне гало.
Нове слово в дослідженні космосу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Традиційно швидкі орбіти зірок у центрі Чумацького Шляху пов'язують з присутністю надмасивної чорної діри, а стійке обертання галактики на периферії — з впливом темної матерії. Однак астрофізики з Інституту Ла-Плати запропонували модель, що об'єднує обидва явища в рамках одного механізму.

Згідно з їх гіпотезою, в центрі галактики знаходиться не чорна діра, а надщільне утворення з темної матерії, навколо якого формується протяжне гало. Ці дві структури розглядаються як частини єдиного безперервного об'єкта, що визначає динаміку всієї галактики, пише Daily Mail.

Ключову роль в моделі відіграють ультралегкі ферміонні частинки темної матерії. Теоретично вони здатні створювати компактне ядро, що забезпечує екстремальні швидкості зірок поблизу центру, і одночасно підтримувати плавне обертання галактики на великих відстанях.

Важливо, що така конфігурація може відтворювати спостережувані ефекти, які раніше вважалися характерними виключно для чорних дір. Зокрема, викривлення світла навколо щільного ядра темної матерії здатне формувати зображення, яке візуально збігається з "тінню" галактичного центру, зафіксованою телескопом Event Horizon Telescope.

Автори відзначають, що існуючі спостереження не дозволяють однозначно відрізнити чорну діру від щільного згустку темної матерії. При цьому нова модель вигідно відрізняється тим, що описує структуру і обертання Чумацького Шляху як прояви єдиного фізичного процесу.

Остаточний вибір між сценаріями стане можливим лише з появою більш точних спостережних даних, здатних виявити специфічні ознаки чорних дір, відсутні в альтернативній теорії.

Незвичайна знахідка в глибинах космосу: думка дослідників

Таємничий об'єкт міжзоряного походження, який нещодавно увійшов в межі Сонячної системи, здивував вчених своїми несподіваними характеристиками. Мова йде про комету 3I/ATLAS — лише про друге за всю історію спостережень тіло, що прибуло з-за меж нашої планетної системи. Останні дані свідчать про те, що її реальні розміри виявилися набагато скромнішими за початкові оцінки. При цьому, всупереч своїй малій величині, комета демонструє екстремальну активність, викидаючи в навколишній простір величезні маси вуглекислого газу — близько 940 трильйонів молекул щосекунди, що ставить її в ряд найбільш "бурхливих" подібних об'єктів, відомих сучасній астрономії.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні.

14:52

Найвища вершина Польщі: де знаходиться та чи перевершує вона Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": у Кремлі заговорили про умови "прориву" у мирних переговорах

14:45

"Це мій гріх": Іво Бобул змусив колишню дружину позбутися дитини

