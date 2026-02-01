Рус
Росія вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі - що відомо про поранених

Юрій Берендій
1 лютого 2026, 12:06оновлено 1 лютого, 12:36
В Запорізькій ОВА показали наслідки російського удару по пологовому будинку та оновили інформацію щодо точної кількості постраждалих внаслідок атаки.
РФ вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі
  • Кількість поранених зросла до шести

Російські окупаційні війська вдень 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок ворожого удару відомо про постраждалих.

"Росіяни завдали удар по пологовому будинку Запоріжжя. Попередньо, вже двоє постраждалих", - повідомив він.

  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА
  Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого
    Наслідки російського удару по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого Фото: Запорізька ОВА

До цього Федоров попереджав про рух російського ударного БпЛА в напрямку Вознесенівського районі Запоріжжя.

Дивіться відео з наслідками російського удару по пологовому будинку:

/ Скріншот

Станом на 12:12 кількість постраждалих через російську терористичну атаку зросла.

"Кількість постраждалих збільшилась вже до 6 людей! Всім надається необхідна допомога", - написав Федоров.

Шахед / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 1 лютого Росія здійснила атаку на Україну з використанням безпілотників. Близько 02:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожого дрона з південного сходу у напрямку Дніпра, після чого в місті пролунав вибух. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив удар по місту.

Тим часом компанія SpaceX почала обмежувати можливості російських військових застосовувати термінали Starlink для атак дронами по Україні. Про це повідомив радник очільника відомства з питань технологій Сергій Бескрестнов.

Водночас Україна вживає невідкладних кроків для посилення системи протиповітряної оборони, очікуючи завершення короткої паузи в російських авіаударах по Києву та іншим містам. Військові й дипломатичні експерти зазначають, що ця пауза навряд чи матиме вирішальний вплив на бойові дії та може зрештою зміцнити переговорні позиції Москви, пише Fox News.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область атака дронів
