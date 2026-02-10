Рус
Трамп і Сі Цзіньпін готують саміт: у Politico назвали можливу тему переговорів

Анна Ярославська
10 лютого 2026, 06:51
Президент США може відвідати Пекін на початку квітня.
Трамп, Сі Цзіньпін

Коротко:

  • Трамп планує візит до Пекіна
  • Недавня телефонна розмова Трампа і Сі Цзіньпіна стала підготовкою до переговорів
  • Однією з ключових тем переговорів стане Тайвань

У перший тиждень квітня президент США Дональд Трамп відправиться до Пекіна на саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на три джерела, знайомих з планами президента.

Майбутній саміт може стати першою з чотирьох зустрічей двох лідерів у 2026 році. За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, Сі може прибути до Трампа влітку у Вашингтоні або в Мар-а-Лаго.

Також лідери можуть зустрітися на саміті G20 в Маямі, і ще в рамках АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) в Шеньчжені (Китай).

Представник Білого дому заявив, що дати поїздки ще не визначені.

Після саміту в Південній Кореї, який відбувся в жовтні 2025 року, Трамп анонсував, що в квітні має намір відвідати Китай.

Минулого тижня лідери США і КНР провели телефонну розмову. Politico вважає, що бесіда стала підготовкою до нової поїздки. В ході розмови обговорювалися різні питання, зокрема, торговельні проблеми і зовнішні конфлікти.

За даними офіційних джерел, Трамп говорив, що під час розмови разом із Сі вони обговорили Тайвань - тему, яку лідери не порушували під час своєї зустрічі в Південній Кореї в жовтні 2025 року. Таким чином, це може свідчити про те, що питання Тайваню може бути підняте під час переговорів цієї весни і може стати важливим пунктом напруженості напередодні саміту.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що тайванське питання є найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах. Тайвань - це територія Китаю. Китай повинен захищати свій суверенітет і територіальну цілісність і ніколи не допустить відокремлення Тайваню. США повинні з обережністю підходити до питання продажу зброї Тайваню", - заявили в МЗС Китаю.

Трамп обговорив з Сі Цзіньпіном війну РФ проти України

Як писав Главред, на початку лютого президент США Трамп провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В ході переговорів згадувалася також і війна Росії проти України.

"Я щойно завершив чудову телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Це була довга і ґрунтовна розмова, в ході якої ми обговорили багато важливих тем, зокрема торгівлю, військові питання, мою квітневу поїздку до Китаю, Тайвань, війну між Росією і Україною, поточну ситуацію з Іраном", - написав Трамп в Truth Social.

Він підкреслив, що як міждержавні контакти з Китаєм, так і його особисті стосунки з президентом Сі залишаються на дуже високому рівні, і обидві сторони усвідомлюють важливість їх збереження.

Трамп і Сі Цзіньпін готують саміт: у Politico назвали можливу тему переговорів
​Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Китай не хоче закінчення війни в Україні: думка експерта

Китай не зацікавлений у завершенні війни Росії проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, Пекіну вигідний конфлікт низької інтенсивності, який не поширюється на інші регіони. За такої логіки Китай може підтримувати зменшення масштабів бойових дій, запуск великих переговорів або різні формати перемир'я, але без усунення самої причини конфлікту. Це дозволяє одночасно тримати в напрузі і виснажувати як Захід, так і Росію, адже Москва все більше стає залежною від Китаю, а Захід — більш схильним до домовленостей, при цьому фокус уваги США і надалі залишається в Європі.

"Китай не зацікавлений у тривалому мирі в Україні. Але він може вплинути на те, щоб Росія погодилася на певну "формулу Трампа" і пішла на предметний діалог про припинення бойових дій. Сі й Трамп створюють умови, за яких Путін міг би зберегти обличчя і заявити своїм "рабам" про "перемогу в Україні". Натомість ми повинні отримати щось, що забезпечить недовговічний гібридний мир", - сказав Кулик.

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

