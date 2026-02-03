Загинули 18-річні хлопець і дівчина, багато поранених: деталі удару РФ по Запоріжжю

Унаслідок удару російських військ по Запоріжжю загинули двоє людей, поранено щонайменше восьмеро, серед них діти, повідомив Федоров.

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя, є загиблі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Запорізька ОВА

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Внаслідок атаки по спальному районі міста двоє людей загинуло, ще восьмеро - поранені

Загинули 18-річні хлопець та дівчина

Російські окупаційні війська завдали удару по спальному району Запоріжжя. Кількість поранених зростає, є загиблі. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей загинули, щонайменше сім - поранені. росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому. На жаль, загинули 18-річні хлопець та дівчина. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначив він.

Федоров повідомив, що троє постраждалих були доставлені до лікарні, серед них 15-річна дівчина у вкрай важкому стані. Раніше він зазначав, що внаслідок ворожого удару двоє людей отримали травми.

Згодом кількість постраждалих зросла до семи осіб, серед яких попередньо є дитина.

Суспільне Запоріжжя опублікувало перші кадри після російського обстрілу:

/ Скріншот

Журналісти вказують, що російські окупанти обстріляли спальний район Запоріжжя. На місці удару горять автомобілі, у будівлях повилітало скло.

На місці працюють усі екстрені служби, усуваючи наслідки обстрілу.

Станом на 19:00 Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до восьми, серед них — двоє дітей, які також потребували медичної допомоги. Усі постраждалі отримують необхідне лікування.

Шахед / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після ранкового ракетного удару по Україні російські бомбардувальники приземлилися на аеродромі "Енгельс". Моніторингові канали не відкидають можливості повторної атаки.

Під час чергового масованого обстрілу РФ використала вкрай велику кількість балістичних ракет, що значно ускладнило роботу української протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Удень, 3 лютого, російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Харкові. Дрон-камікадзе "Шахед" влучив у житловий будинок у Салтівському районі, є поранені. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

