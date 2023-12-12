61-річний голлівудський актор Тома Круз був помічений за ласками на вечірці в лондонському Мейфер з 36-річною світською левицею Ельсіною Хайровою, дочкою відомого російського депутата і колишньою дружиною олігарха, що торгує діамантами.
Як повідомило джерело британського таблоїду The Daily Mail, вони були нерозлучні, явно пара. "Здається, він був одержимий нею", - повідомив один з гостей заходу.
Як повідомляється, пара з'явилася разом на вечірці на площі Гросвенор близько 9 вечора минулої суботи, на велике здивування та хвилювання інших гостей.
Хайрова, одягнена в чорну сукню без бретелей з діамантовим бантом, позувала для фотографій з Авраменко Алієною, колишньою учасницею міс Європи. Як повідомляється, Круз і Хайрова покинули подію разом рано вранці.
"Круз був дуже доброзичливий — його постійно просили сфотографуватися, і він ввічливо відмовлявся", - сказало джерело. "Зрештою діджею довелося зробити оголошення російською мовою, що містер Круз не хоче ніяких фотографій.
"Більшу частину ночі він танцював з Хайровою", - повідомили джерела.
Колишня модель, громадянка Великобританії, раніше була одружена з російським магнатом Дмитром Цетковим, з яким вона ділила особняк вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів в маєтку Вентворт в Сурреї, а також будинку в Лондоні вартістю 18 мільйонів фунтів стерлінгів.
Пара також володіла нерухомістю в Дубаї та на Кіпрі, а також автомобілями, ювелірними виробами та колекціями мистецтва на мільйони фунтів.
Їх дуже різке розлучення потрапило в заголовки влітку після того, як Хайрову звинуватили у приховуванні значних активів від колишнього чоловіка, включаючи колекцію сумок вартістю 1 мільйон фунтів стерлінгів.
За інформацією пропагандистських ЗМІ, батько Хайрової - депутат терористичної російської Думи Рінат Хайров. Він також має громадянство Великобританії. Цікаво, що дочку Хайрова підозрювали в розкраданні 500 млн. рублів, списаних на створення російського БПЛА.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Тому Круз витратить на свій новий фільм у космосі 200 мільйонів доларів США. Про зйомки стрічки на МКС актор говорив ще три роки тому.
У травні 2023 року її помітили разом під час однієї з гонок Формули-1-на Гран-прі Майамі - якраз в компанії Тома Круза. Двоє знаменитостей носили темні сонцезахисні окуляри і широко посміхалися фотографам.
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