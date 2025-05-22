Заспівали разом на сцені: співачка FIÏNKA здійснила мрію доньки загиблого військового

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"Здійсни мрію" від 1+1 media

Нещодавно в межах соціального проєкту "Здійсни мрію" від 1+1 media команді вдалося втілити бажання 16-річної Поліни Яковенко.

Велика війна значною мірою вплинула на підопічну фонду "Діти Героїв". Під час виїзду з окупації вона з мамою стали свідками розстрілу сусіднього авто. А у 2023 році її батько загинув під Залізнянським, виконуючи бойове завдання. Ця звістка надзвичайно сколихнула Поліну та стала для неї тяжким ударом.

Попри пережите, Поліна зізналась менторці ініціативи "Здійсни мрію" та ведучій 1+1 Марафон і ТСН Наталії Островській, що найбільше її зараз надихає музика, а саме пісні Гуцульщини. Представницею такої культури є співачка FIÏNKA, з якою дівчині вдалося не лише особисто познайомитись, а й заспівати разом на одній сцені. Саме її улюблену пісню "Гуцулянка" співачка присвятила Поліні.

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"Діти — це наше життя. Я готова долучатись та втілювати будь-яку мрію, яку можу, аби лише кожен був щасливий хоча б на пів секунди. Мені досі не віриться, що можу бути кумиром. Проте Поліна дуже файна. Впевнена, що вона з усім впорається", — зазначає FIÏNKA. Дізнатися детальніше про зустріч — ви можете у відео на офіційних сторінках 1+1 media в Instagram і Facebook, а також у новому випуску "Ближче до зірок" на ТЕТ, що доступний за цим посиланням.

Нагадуємо, що раніше гурт ADAM здійснили мрію 17-річної Валерії Єфременюк, записавши разом із дівчиною пісню. Випуск доступний за цим посиланням.

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