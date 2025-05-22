Долар різко пішов вгору після падіння: українців чекає новий курс валют

В НБУ повідомили, яким буде курс долара у п’ятницю.

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Курс валют на 23 травня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Яким буде курс долара 23 травня

На скільки послабиться гривня

У п’ятницю, 23 травня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що щодо європейської валюти гривня також послабила позиції.

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Зокрема, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,93 грн/євро, українська валюта втратила 2 копійки.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,48 - 41,51 грн/дол., а євро - 46,92 - 46,95 грн/євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара на 22 травня встановлено на рівні 41,43 грн/долар. Це на 0,0491 грн нижче, ніж попереднього дня.

Національний банк України наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 гривень. Девальвація можлива лише наприкінці року, тому у найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Міністерства економіки, який був підготовлений у квітні 2025 року. В документі зазначено, яким може бути курс долара у найближчі три роки – до 2028 року.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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