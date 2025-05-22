Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар різко пішов вгору після падіння: українців чекає новий курс валют

Марія Николишин
22 травня 2025, 16:54
351
В НБУ повідомили, яким буде курс долара у п’ятницю.
Долар різко пішов вгору після падіння: українців чекає новий курс валют
Курс валют на 23 травня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 23 травня
  • На скільки послабиться гривня

У п’ятницю, 23 травня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що щодо європейської валюти гривня також послабила позиції.

відео дня

Зокрема, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,93 грн/євро, українська валюта втратила 2 копійки.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,48 - 41,51 грн/дол., а євро - 46,92 - 46,95 грн/євро.

Долар різко пішов вгору після падіння: українців чекає новий курс валют
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара на 22 травня встановлено на рівні 41,43 грн/долар. Це на 0,0491 грн нижче, ніж попереднього дня.

Національний банк України наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 гривень. Девальвація можлива лише наприкінці року, тому у найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Міністерства економіки, який був підготовлений у квітні 2025 року. В документі зазначено, яким може бути курс долара у найближчі три роки – до 2028 року.

Читайте також:

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро НБУ курс валют курс долара курс євро новини України курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна передала РФ список на обмін полоненими: в ГУР спростували заяву Пєскова

Україна передала РФ список на обмін полоненими: в ГУР спростували заяву Пєскова

18:18Україна
Трамп різко змінив думку щодо Путіна в питанні війни проти України - ЗМІ

Трамп різко змінив думку щодо Путіна в питанні війни проти України - ЗМІ

17:59Політика
Українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку: як уникнути проблеми

Українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку: як уникнути проблеми

17:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
"У неї залежність": що відомо про життя Тоні Паперної в РФ

"У неї залежність": що відомо про життя Тоні Паперної в РФ

Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами

Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 травня (оновлюється)

Спека насувається нестерпна: синоптик попередила про аномалії

Спека насувається нестерпна: синоптик попередила про аномалії

Влупить град, будуть грози і шквали: кілька областей України накриє небезпечна погода

Влупить град, будуть грози і шквали: кілька областей України накриє небезпечна погода

Останні новини

18:46

Дрони замість ракет: експерт розповів, що стоїть за новою стратегією РФ

18:20

Дев'ять куль для Портнова: ЗМІ дізналися деталі розстрілу ексзаступника глави АП Януковича

18:18

Україна передала РФ список на обмін полоненими: в ГУР спростували заяву Пєскова

18:15

Водії приголомшені відкриттям - у популярній моделі авто є секретне відділенняВідео

18:03

Самі притягнете до себе хвороби та біди: що не можна робити на Михайла 23 травня

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погодиНа Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди
17:59

Трамп різко змінив думку щодо Путіна в питанні війни проти України - ЗМІ

17:29

Розсекречено початкову назву Чорного моря: історик розкрив даніВідео

17:16

"Путін і Трамп - одна команда": експерт пояснив виграш РФ коштом СШАВідео

17:00

Українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку: як уникнути проблеми

Реклама
16:54

Долар різко пішов вгору після падіння: українців чекає новий курс валют

16:47

Eurosport запускає трансляції українською: старт з тенісного турніру Ролан Гаррос, в якому візьмуть участь українки

16:39

Літній наступ РФ на фронті: які міста під загрозою та чи є небезпека для Києва

16:17

Ціна підскочила на 14% і це не межа: в Україні різко дорожчає популярний продукт

16:16

"Швидкого рішення немає": Мерц дав тривожний прогноз щодо термінів припинення вогню

16:09

Золоте правило 30 хвилин: чому не можна готувати яйця прямо з холодильника

16:04

Миші та щури не пройдуть: як захистити дім від гризунів за копійкиВідео

15:45

Ціни на популярну ягоду в Україні б’ють рекорди: коли буде дешевше

15:36

Не сказала "так": український співак освідчився своїй дівчині

15:22

Отримати пенсію тепер простіше: уряд запровадив нові правила

15:20

Наймасовіша атака від початку війни: дрони налетіли на Рязанський НПЗ

Реклама
15:14

Заспівали разом на сцені: співачка FIÏNKA здійснила мрію доньки загиблого військового

14:55

Як прибрати іржу на авто і забути про неї назавжди - найкращі домашні засобиВідео

14:47

Чому не можна пліткувати 23 травня: яке свято і день ангела

14:39

Напрямок залишається небезпечним: у ДПСУ оцінили ризик наступу з Білорусі

14:19

Зеленський зробив важливу заяву про обмін полоненими 1000 на 1000 - деталі

14:18

"Бродяга": дружина путініста Ігоря Ніколаєва блискавично постаріла на 10 років

13:59

"Молюся": Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова

13:57

Логістика ЗСУ під загрозою: названо важливе місто, яке хоче захопити Росія

13:57

Гороскоп на завтра 23 травня: Левам - великий прибуток, Козерогам - сварка

13:49

Де 3 відмінності між людьми на картинці: лише "геній з очима орла" вгадає

13:42

Фонд братів Суркіс та ФК "Динамо" (Київ) відновили одне з відділень "Охматдиту"

13:10

Суттєво зросте: у Мінекономіки дали прогноз курсу долара на 3 роки

13:08

Наступні переговори між Україною та РФ: у Зеленського назвали головну умову

13:05

Росіяни хочуть окупувати ще дві області: експерт відповів, чи є загроза

12:46

3 знаки зодіаку мають стежити за поганими ознаками до кінця травня

12:38

"Не кажіть мені": Мозгова зробила гучну заяву після заручин її доньки

12:28

Розмова Путіна і Трампа принесе Україні великі проблеми: деталі

12:24

У Путіна залишилось кілька днів: Сенат США готовий вдарити по РФ санкціями

12:20

Гороскоп на червень 2025: Тельцям - випробування, Раків наздожене минуле

12:12

Влупить град, будуть грози і шквали: кілька областей України накриє небезпечна погода

Реклама
12:07

На тлі чуток про розлучення з Тарзаном: Наташа Корольова з'їхала з дому

12:05

Український комедійний актор отримав паспорт Росії

12:00

В Україні планують підвищити мінімальну зарплату: чого чекати українцям

11:55

РФ піде на поступки Україні: політтехнолог назвав терміни й умови

11:54

Ціна обвалилася на 35%: в Україні стрімко подешевшала популярна ягода

11:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 травня (оновлюється)

11:20

Українцям влітку доведеться платити податки навіть за старі квартири: які суми

11:06

Гороскоп Таро на завтра 23 травня: Овнам - категорично не витрачати, Тельцям - удар

11:02

Не вижив жоден: під Скадовськом вибухнула автівка з кадирівцями

10:57

Китайський гороскоп на завтра 23 травня: Коням - самотність, Щурам - жертви

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти