Логістика ЗСУ під загрозою: названо важливе місто, яке хоче захопити Росія

Ключові тези:
- Наступальна операція РФ тривала постійно
- Зараз росіяни хочуть захопити Покровськ та перерізати логістику ЗСУ
- Також ворог готує наступ на Костянтинівку
Російська стратегічна наступальна операція тривала постійно і розташування сил по лінії фронту це підтверджує. Про це сказав директор безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук в ефірі Київ24.
За його словами, наступальна операція, яка розпочалась ще на початку 2024 року, триває.
"Росіяни продовжують, з певними модифікаціями, виконувати завдання, які на них поклали. Напрямок головного удару зрозумілий, цілі та задачі теж зрозумілі – це Донбас, це агломерація Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов’янськ", - наголосив він.
Експерт додав, що головна задача на Покровському напрямку зараз для Росії — це захопити Покровськ та перерізати логістику ЗСУ.
На його думку, також зараз розпочинається етап Костянтинівської операції.
"РФ прагне поставити під загрозу наше групування сил на Торецькому напрямку і на напрямку Часового Яру, ну і розпочати наступ на Костянтинівку", - підсумував Лакійчук.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії змогла просунутись поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.
Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан заявив, що враховуючи дії Сил оборони в Курській області можна сказати, що українські військові почали розгортати Північний фронт.
В Генштабі ЗСУ також повідомили, що операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу.
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Хто такий Павло Лакійчук?
Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".
Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.
Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".
Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
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