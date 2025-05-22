Отримати пенсію тепер простіше: уряд запровадив нові правила

ВПО та мешканцям з ТОТ дозволили отримувати пенсію у будь-якому банку.

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Зміни стосуються лише мешканців ТОТ та ВПО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У яких банках можна отримати пенсію

Хто з українців має можливість зміни фінансову установу для отримання виплат

Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, Кабінет міністрів дозволив отримувати виплати в будь-якому банку. Раніше вони могли знімати пенсію лише в Ощадбанку. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

У пресслужбі відомства зазначили, що тепер отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти"/з доставленням додому.

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Банк для отримання пенсії можна змінити кількома способами: особисто звернувшись до Пенсійного фонду, через онлайн-кабінет на сайті ПФУ або подавши заяву безпосередньо в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови, зокрема, вони повинні щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

Також важливо не забувати використовувати банківську картку пенсійного рахунку для оплат або зняття грошей хоча б раз на півроку.

Крім того, якщо пенсіонер мешкає на ТОТ або виїхав з цієї території, він обов’язково має повідомити Пенсійний фонд, що не отримує виплати від Росії.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Як писав Главред, деякі пенсіонерам начислять надбавки. В ПФУ пояснили, хто отримає додаткові 570 грн щомісяця.

Крім того, деякі категорії пенсіонерів можуть очікувати додаткові кошти до своїх пенсій вже у червні 2025 року. Право на надбавку мають ті, які отримують пенсію за віком і чия загальна щомісячна виплата не перевищує 10 340,35 грн.

Нагадаємо, найменша пенсія в Україні — соціальна. Її отримують громадяни без необхідного трудового стажу або ті, хто не працював. Розмір такої пенсії — 2 361 грн (прожитковий мінімум на 2025 рік).

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