Трамп пояснив свої обіцянки про швидке завершення війни: ЗМІ розкрили подробиці

США визнає, що не зможе швидко завершити війну, попри обіцянки врегулювати її за добу. Президент.

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Трамп змінив риторику щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Читайте в матеріалі:

Чому Трамп передумав зупиняти війну за 24 години

Як адміністрація виправдовує його попередні заяви

Що пише The Washington Post про зміну позиції Трампа

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що здатен швидко зупинити війну між Росією та Україною. Однак із часом його риторика зазнала змін. Як пише The Washington Post, президент США тепер визнає, що досягти припинення вогню не так просто, як він стверджував раніше.

Обіцянки

На одному з мітингів 29 липня 2023 року Трамп заявляв:

відео дня

"Ще до того, як я опинюся в Овальному кабінеті, незабаром після того, як ми всі разом виграємо президентське крісло, ми врегулюємо жахливу війну між Росією та Україною. Вона буде залагоджена. Війну буде залагоджено. Я зловлю їх обох. Я знаю Зеленського, я знаю Путіна. Це буде зроблено протягом 24 годин, дивіться".

Тоді ж він неодноразово наголошував, що здатен завершити війну буквально за добу. Вже навесні цього року Трамп визнав, що був "трохи саркастичний", коментуючи обіцянки щодо 24 годин.

The Washington Post зазначає, що подібні уточнення є звичними для Трампа — особливо коли його заяви починають викликати критику. Подібна ситуація була й з його словами про прагнення "бути диктатором принаймні в перший день свого президентства".

Попри це, журналісти вважають, що його заяви про миттєве завершення війни навряд чи були жартом, а радше виглядали як прямі обіцянки, яких Трамп не дотримався.

Білий дім пояснює зміну риторики

На запит журналістів про зміну позиції Трампа щодо війни, адміністрація відповіла, що відповідальність за затягування конфлікту нібито лежить на Джо Байдені.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

"Ця війна дісталася нам у спадок — це війна Байдена. Не було жодного плану або стратегії, щоб покласти край конфлікту і вбивствам, але тепер за президента Трампа обидві сторони погоджуються на перші прямі переговори за три роки. Це важливий крок уперед", — заявила прес-секретар Ради національної безпеки Кайлі Ньюболд.

Заяви Трампа про війну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним сказав, що США не братимуть участі у мирних переговорах і не запроваджуватимуть санкції проти РФ.

Крім того, у розмові з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії у війні.

Трамп також розповів, що нових санкцій проти Росії не буде, оскільки "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв'язаної Путіним війни проти України.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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