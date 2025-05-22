Дев'ять куль для Портнова: ЗМІ дізналися деталі розстрілу ексзаступника глави АП Януковича

За даними джерел, на місці події було виявлено дев'ять гільз.

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В Іспанії застрелили Андрія Портнова / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

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Злочинець, імовірно, випустив щонайменше дев'ять куль

Зловмисники швидко покинули місце злочину

В Іспанії триває розшук трьох підозрюваних, пов'язаних з убивством колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як повідомляє агентство EFE, стрілець, імовірно, випустив щонайменше дев'ять куль, після чого зник із місця злочину разом із двома спільниками.

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За даними джерел, на місці події було виявлено дев'ять гільз, що підтверджує кількість пострілів. Національна поліція Іспанії активно веде розслідування і встановлює особи підозрюваних, яких може бути троє.

Після нападу зловмисники швидко покинули місце злочину, і зараз поліція аналізує записи з камер відеоспостереження, встановлених поблизу.

Мотиви вбивства поки що не встановлені, і слідство розглядає всі можливі версії. Суддя, який веде справу, постановив засекретити матеріали розслідування для захисту його перебігу та забезпечення конфіденційності.

Вбивство Андрія Портнова - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Портнова застрелили в Іспанії. Невідомі застрелили Портнова біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.

Нагадаємо, ЗМІ розкрили нові деталі вбивства Андрія Портнова. Коли Портнов уже був на парковці, менш ніж за три метри від автівки, невідомий у спортивному костюмі та з частково прихованим обличчям кілька разів вистрілив у Портнова.

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Хто такий Андрій Портнов? Андрій Портнов - український проросійський політик і юрист. Народний депутат України 5-6 скликань (2006—2007, 2007—2010). З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 — керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. З 2021 року знаходився під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні, пише Вікіпедія.

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