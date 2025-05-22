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Дрони замість ракет: експерт розповів, що стоїть за новою стратегією РФ

Руслан Іваненко
22 травня 2025, 18:46
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Ворог змінює тактику повітряних атак, обираючи точкові удари замість масованих обстрілів.
Путин, шахед, ракета
Росія скорочує використання ракет у повітряних атаках / Колаж: Главред, фото: Главред

Читайте в матеріалі:

  • Чому "Шахеди" летять не по всій країні
  • Як економіка впливає на ракетні атаки РФ

Російські війська змінили підхід до повітряних атак по Україні — тепер замість рівномірного розподілу ударів по території країни, противник зосереджує зусилля на окремих містах. Масовані атаки переважно здійснюються дронами, тоді як ракети застосовують рідше. Причини таких змін — як військові, так і економічні.

Про нову тактику ворога розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі РБК-Україна.

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За його словами, зараз замість розподілу засобів повітряного нападу по всій Україні, російські війська зосереджують атаки в одному або кількох містах, залежно від того, скільки ресурсів вони накопичили.

"Наприклад, 20-30 'Шахедів' б'ють по одному якомусь населеному пункту, а решту розподіляють по всій території. Почалося це, мабуть, з Кропивницького (йдеться про атаку 20 березня 2025 року, коли ворог випустив десятки 'Шахедів' по місту)", — пояснює Романенко.

Згодом, за словами експерта, противник почав використовувати подібну тактику під час атак на Дніпро, Запоріжжя, Київ, а також у західних регіонах країни.

Щодо зменшення кількості ракетних ударів, Романенко зазначає, що ракети є потужнішою, але й дорожчою зброєю, для використання якої РФ потрібен час на накопичення.

Дрони замість ракет: експерт розповів, що стоїть за новою стратегією РФ
Шахед / Інфографіка: Главред

"Противник останнім часом рідше застосовує ракети у великих кількостях для завдання масштабного удару зокрема й через фінансово-економічну складову", — зазначає експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Генштабі ЗСУ заявили, що мета українських військ на Курському напрямку залишається незмінною - забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

Водночас, у Третій штурмовій бригаді заявили, що окупаційна армія країни-агресорки Росії нарощує активність у Харківській області. Ворог атакує українські позиції за підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів.

В пресслужбі ОСУВ "Хортиця" заявили, що російські окупанти намагалися перетнути державний кордон України у Харківській області, але українські військові не дали ворогу втілити задумане.

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