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"Трамп все розуміє": розкрито справжню стратегію США щодо стосунків з Путіним

Юрій Берендій
22 травня 2025, 18:55
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Дональд Трамп веде свідому гру на користь Кремля, а Китай може стати тим, хто змусить США усвідомити провали власної політики, зазначив експерт.
'Трамп все розуміє': розкрито справжню стратегію США щодо стосунків з Путіним
Розкрито справжню стратегію США щодо стосунків з Путіним / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Про що сказав Гельман:

  • Китай може змусити США зрозуміти наслідки своєї провальної політики
  • Трамп веде власну гру з партнером Путіним

Поведінка Дональда Трампа на світовій арені може свідчити не про нерозуміння ситуації, а про цілком свідому гру на користь Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман

На його думку, США або не бачать реальності, або ігнорують її.

"Буквально днями я думав про те, що в США щось не розуміють, і нам треба їм пояснити. Мабуть, погано пояснюємо", - зазначив він.

Експерт також погодився із тезою про те, що дії Китаю змусить США в майбутньому зрозуміти наслідки своєї провальної політики в ролі світового жандарма.

Гельман зауважив, що Україні слід краще пояснювати свою позицію, або ж мають статися події, які наочно покажуть суть ситуації. На його думку, Трамп нині все чудово розуміє, однак він діє не як представник Америки, а як окрема фігура, що перебуває по інший бік барикад і веде власну гру.

"Я далекий від конспірологічних теорій про те, що Трамп нібито агент Краснов або у Кремля є на нього якийсь компромат. Не знаю цього і не готовий обговорювати таку тему. Але у мене є відчуття, що всі дії Трампа - це кроки людини, яка не просто чогось не зрозуміла, а яка все добре зрозуміла, і вибудувала свою стратегію так, щоб поставити партнера в найбільш комфортні умови. Партнера звуть Володимир Путін", - резюмував Гельман.

'Трамп все розуміє': розкрито справжню стратегію США щодо стосунків з Путіним
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли Путін може відмовитися від претензій на чотири області України:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що переговори між Україною та Росією щодо припинення вогню можуть тривати тижнями або навіть місяцями, оскільки швидке завершення війни наразі виглядає малоймовірним.

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що перед наступним раундом перемовин із представниками РФ має відбутися масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Під час переговорів у Стамбулі російська сторона висловила погрози щодо можливого захоплення ще двох українських областей — Харківської та Сумської. Російський політтехнолог і галерист Марат Гельман прокоментував, наскільки реальною може бути така загроза.

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Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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