Чому не можна пліткувати 23 травня: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 23 травня
- Народні прикмети
- Що не можна робити 23 травня
За новим церковним календарем 23 травня церква вшановує пам'ять преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського; преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької. Також церква згадує обрітення мощей святителя Леонтія Києво-Печерського, єпископа Ростовського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 23 травня
Преподобний Михаїл, сповідник, жив наприкінці VIII - початку IX століття. Був пострижений у ченці в монастирі на березі Чорного моря. Пізніше висвячений на єпископа Синадського. Виступив проти імператора Лева Вірменина та іконоборчої єресі, за що був ув'язнений і засланий. У місті Євдокіада єпископ помер у вигнанні.
Преподобна Єфросинія походила з полоцької династії. Була княжною в XII столітті. Вважається однією з найосвіченіших жінок свого часу. Прийняла чернечий постриг у Софійському соборі, щоб не виконувати волю батьків і не виходити заміж за князя.
Свята дуже любила книги. За наказом єпископа вона заснувала жіночу обитель у місті Сільце, про яку сама ж і опікувалася. Єфросинія навчала інших дівчат і переписувала книги разом із ними. Там було засновано Спасо-Преображенський монастир.
Незадовго до своєї смерті вирушила в паломництво. Відвідавши Константинополь, прибула до Єрусалима, де й померла 23 травня 1173 року. Мощі святої зберігаються в Полоцьку в заснованому нею монастирі.
Святий Леонтій був єпископом Ростова в ХІ столітті. Є різні версії походження та життя Леонтія. Дані не підтверджені. Відомо, що святий був одним із перших християн на тих землях і навертав до християнства язичників.
Народні прикмети
У народному календарі на 23 травня такі прикмети:
- хмари протягом дня прогнозують сонячні дні найближчим часом;
- рясний дощ віщує дощове літо;
- побачити крота - до посухи;
- якщо чути пташиний спів до світанку, то погода найближчим часом зіпсується;
- сонячний день обіцяє погоже літо.
Що не можна робити 23 травня
Церква забороняє сваритися, лихословити, обманювати і пліткувати. Цього року день випадає на п'ятницю, у вірян це пісний день, тож не можна їсти м'ясні продукти, молоко і сир.
Іменини і день ангела 23 травня
За новоюліанським календарем 23 травня в Україні - день ангела Михайла.
Ім'я Михайло має давнє біблійне походження, у перекладі з івриту означає "хто є як Бог".
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