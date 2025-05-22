Чому не можна пліткувати 23 травня: яке свято і день ангела

Церква 23 травня забороняє сваритися, злословити, обманювати і пліткувати.

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23 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 23 травня

Народні прикмети

Що не можна робити 23 травня

За новим церковним календарем 23 травня церква вшановує пам'ять преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського; преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької. Також церква згадує обрітення мощей святителя Леонтія Києво-Печерського, єпископа Ростовського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 23 травня

Преподобний Михаїл, сповідник, жив наприкінці VIII - початку IX століття. Був пострижений у ченці в монастирі на березі Чорного моря. Пізніше висвячений на єпископа Синадського. Виступив проти імператора Лева Вірменина та іконоборчої єресі, за що був ув'язнений і засланий. У місті Євдокіада єпископ помер у вигнанні.

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Преподобна Єфросинія походила з полоцької династії. Була княжною в XII столітті. Вважається однією з найосвіченіших жінок свого часу. Прийняла чернечий постриг у Софійському соборі, щоб не виконувати волю батьків і не виходити заміж за князя.

Свята дуже любила книги. За наказом єпископа вона заснувала жіночу обитель у місті Сільце, про яку сама ж і опікувалася. Єфросинія навчала інших дівчат і переписувала книги разом із ними. Там було засновано Спасо-Преображенський монастир.

Незадовго до своєї смерті вирушила в паломництво. Відвідавши Константинополь, прибула до Єрусалима, де й померла 23 травня 1173 року. Мощі святої зберігаються в Полоцьку в заснованому нею монастирі.

Святий Леонтій був єпископом Ростова в ХІ столітті. Є різні версії походження та життя Леонтія. Дані не підтверджені. Відомо, що святий був одним із перших християн на тих землях і навертав до християнства язичників.

Народні прикмети

У народному календарі на 23 травня такі прикмети:

хмари протягом дня прогнозують сонячні дні найближчим часом;

рясний дощ віщує дощове літо;

побачити крота - до посухи;

якщо чути пташиний спів до світанку, то погода найближчим часом зіпсується;

сонячний день обіцяє погоже літо.

Що не можна робити 23 травня

Церква забороняє сваритися, лихословити, обманювати і пліткувати. Цього року день випадає на п'ятницю, у вірян це пісний день, тож не можна їсти м'ясні продукти, молоко і сир.

Іменини і день ангела 23 травня

За новоюліанським календарем 23 травня в Україні - день ангела Михайла.

Ім'я Михайло має давнє біблійне походження, у перекладі з івриту означає "хто є як Бог".

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