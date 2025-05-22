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"Путін і Трамп - одна команда": експерт пояснив виграш РФ коштом США

Олексій Тесля
22 травня 2025, 17:16
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Володимир Путін досяг великих успіхів за рахунок позиції Дональда Трампа, вважає Марат Гельман.
Путин, Трамп
Експерт оцінив відносини Дональда Трампа з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Важливе із заяв Гельмана:

  • У Трампа раніше був величезний кредит довіри
  • Путін і Трамп - це одна команда

Російський політтехнолог, галерист Марат Гельман прокоментував запитання про те, чому президент США Дональд Трамп більшою мірою орієнтований на певні домовленості з Росією.

"Схоже, Трамп вичерпав свій ресурс. Щоб він тепер не говорив, ми вже не можемо ставитися до цього серйозно", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що раніше у Трампа був величезний кредит довіри, однак "зараз він саме віддаляє, а не наближає мир".

"Тому що за весь час його правління жодного реального кроку для тиску на Путіна зроблено не було. Лише слова. А Путін за цей час покинув ізоляцію. І досяг великих успіхів якраз-таки, здається, за рахунок позиції Трампа", - каже він.

Співрозмовник пояснив, що раніше він думав про те, що Трамп неправильно оцінює свої можливості і не розуміє, що не можна себе так поводити з Путіним.

"Зеленський навіть підкреслював, що дуже важливо, щоб Трамп переконався - Путін не хоче миру. Однак сьогодні мені все здається по-іншому. Що Путін і Трамп - одна команда", - вважає він.

Гельман додав, що це всім важко це визнати, проте велике щастя, що влада Трампа в Америці не настільки сильна, як влада Путіна в Росії.

"Сподіваюся, Сполучені Штати все ж таки долучаться до реального тиску на Путіна, і робитимуть це разом із Європою. А поки що Путін за допомогою Трампа виграв час. Ось такий мій вердикт", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Марата Гельмана:

Раніше ЗМІ вказали на тривожні сигнали. Журналісти зазначають, що українці та союзники в Європі відчули, що їх кинули.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що розмова Путіна і Трампа принесе Україні великі проблеми. Ніщо не вказує на те, що Путін готовий до припинення вогню. Навпаки, він підготувався до літньої наступальної кампанії.

Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном із лідерами України та РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

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Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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