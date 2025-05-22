Напрямок залишається небезпечним: у ДПСУ оцінили ризик наступу з Білорусі

Прикордонники стежать за тим, як розгортається ситуація у Білорусі.

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Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

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Українська розвідка не фіксує на території Білорусі формування ударного угруповання

Головне завдання України - нарощувати оборонні можливості

На території Білорусі не фіксується формування ударного угруповання, яке могло б становити безпосередню загрозу Україні. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми-Україна.

"Ситуація на кордоні із Білоруссю не має якоїсь тенденції до загострення.", - сказав Демченко.

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Водночас він наголосив, що цей напрямок залишається для України загрозливим, допоки Білорусь підтримує країну-агресора Росію.

"Тому наше завдання – нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і у прикордонні", - зазначив речник ДПСУ.

Демченко також нагадав про анонсовані спільні навчання Білорусі та РФ. За його словами, прикордонники стежать за ситуацією.

"У цей час, особливо коли зазначалося про активну фазу проведення цих навчань, зокрема і про залучення на території Білорусі окремих підрозділів армії РФ, для України ризик і загрози, звісно, зростатимуть. І задача підрозділів розвідки, які стежать за тим, як розгортається ситуація у Білорусі, – вчасно зреагувати, щоб ми мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо ця відбудеться повторно з території цієї країни", - наголосив він.

РФ нарощує сили в Білорусі - що відомо

Як писав Главред, восени 2025 року на території Білорусі заплановані чергові спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". На думку головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, такі навчання можуть приховувати підготовку до нового етапу агресії, зокрема — спробу повторного наступу на Київ.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може скористатися літніми навчаннями в Білорусі як прикриттям для нових атак — як на Україну, так і на Литву чи Польщу.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко підтверджував, що присутність російських підрозділів у Білорусі може загострити безпекову ситуацію. Однак ситуація на кордоні наразі контрольована.

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