Українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку: як уникнути проблеми

Якщо припуститися однієї серйозної помилки, оплата за газ не буде зарахована, і доведеться звертатися до Центрів обслуговування клієнтів.

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Українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

У якому разі українцям можуть не зарахувати оплату за газ

Як уникнути такої помилки

Під час оплати послуг за розподіл газу дуже важливо правильно заповнювати свої дані, в інакшому випадку оплату можуть не зарахувати.

Про такі особливості оплати повідомили у Харківські міській філії "Газомережі". У публікації, яка була розміщена у Facebook, зазначається, що якщо забути чи неправильно внести свої дані в поле "Призначення платежу", сплачені кошти не вдасться ідентифікували і зарахувати на особовий рахунок абонента.

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"Як результат, доведеться звертатися до Центрів обслуговування клієнтів. І надавати підтверджувальні документи. ... Перевіряйте правильність заповнених даних, а також реквізити, на які сплачуєте послуги, і ваш платіж не загубиться", – зазначається у повідомленні.

Які дані потрібно заповнити:

Номер особового рахунку,

ПІБ платника,

Повна адреса домоволодіння,

Оплату послуги з розподілу газу.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги/ Інфографіка: Главред

Ціна на газ в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українцям назвали тарифи на газ – хто заплатить більше в травні. Місячні ринкові тарифи залежать від коливань на ринку і відрізняються у різних компаній.

Також раніше повідомлялося, що у Нафтогазі розкрили секрет, як платити менше за спожитий газ. В Україні національний кешбек можна використати для оплати комунальних послуг.

Нагадаємо, стало відомо, чи доведеться витягнути круглу суму з кишені – скільки коштуватиме газ у червні. На ринку продовжують працювати 9 постачальників, 5 з яких пропонують як річні, так і місячні тарифи.

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