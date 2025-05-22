Українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку: як уникнути проблеми

Ви дізнаєтеся:
- У якому разі українцям можуть не зарахувати оплату за газ
- Як уникнути такої помилки
Під час оплати послуг за розподіл газу дуже важливо правильно заповнювати свої дані, в інакшому випадку оплату можуть не зарахувати.
Про такі особливості оплати повідомили у Харківські міській філії "Газомережі". У публікації, яка була розміщена у Facebook, зазначається, що якщо забути чи неправильно внести свої дані в поле "Призначення платежу", сплачені кошти не вдасться ідентифікували і зарахувати на особовий рахунок абонента.
"Як результат, доведеться звертатися до Центрів обслуговування клієнтів. І надавати підтверджувальні документи. ... Перевіряйте правильність заповнених даних, а також реквізити, на які сплачуєте послуги, і ваш платіж не загубиться", – зазначається у повідомленні.
Які дані потрібно заповнити:
- Номер особового рахунку,
- ПІБ платника,
- Повна адреса домоволодіння,
- Оплату послуги з розподілу газу.
Ціна на газ в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, українцям назвали тарифи на газ – хто заплатить більше в травні. Місячні ринкові тарифи залежать від коливань на ринку і відрізняються у різних компаній.
Також раніше повідомлялося, що у Нафтогазі розкрили секрет, як платити менше за спожитий газ. В Україні національний кешбек можна використати для оплати комунальних послуг.
Нагадаємо, стало відомо, чи доведеться витягнути круглу суму з кишені – скільки коштуватиме газ у червні. На ринку продовжують працювати 9 постачальників, 5 з яких пропонують як річні, так і місячні тарифи.
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