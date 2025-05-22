"10 років із конфіскацією майна": Юрій Бардаш поплатиться за зраду

Ви дізнаєтеся:
- Юрію Бардашу оголосили вирок
- Причина рішення суду
Продюсер-зрадник Юрій Бардаш публікував інформацію і навіть вів прямі трансляції, в яких виправдовував терористичний напад Росії на Україну.
Як стало відомо, Вінницький міський суд ухвалив вирок Бардашу за пропаганду війни і призначив йому позбавлення волі на 10 років із конфіскацією майна.
Зазначимо, зрадник довгий час отримував дохід від своєї творчої діяльності в Україні, водночас він висловлював українофобські наративи і негативно ставився до українського народу.
Також Бардаш давав інтерв'ю, в яких закликав до повалення конституційного ладу України і розпалював ворожнечу.
"Будучи обізнаним про наявність обвинувального акта, що перебуває на розгляді в суді, на судові засідання обвинувачений не з'являвся", - повідомили у прес-службі Вінницького міського суду.
Нагадаємо, Юрій Бардаш втік до Росії і там продовжує інформаційну кампанію на підтримку російських окупантів.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Римма Зюбіна висловила свою думку про Тоню Паперну, яка живе в Москві і мовчить про повномасштабний напад РФ на її рідну країну. Також вона зазначила, що їй шкода Сумську, адже їй постійно доводиться виправдовуватися за вибір доньки.
А також ведуча і модель Олександра Кучеренко показалася на червоній доріжці в Каннах. Знаменитість побувала на Ukrainian Fashion Film Festival, де вона представила Україну.
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Хто такий Юрій Бардаш?
Юрій Бардаш - колишній український продюсер, хореограф, співак. Засновник і продюсер проєктів Quest Pistols, "Quest Pistols Show", "Гриби", "Нерви", а також співачки Луни і співака Wellboy, повідомляє "Вікіпедія".
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