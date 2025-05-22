"10 років із конфіскацією майна": Юрій Бардаш поплатиться за зраду

Юрій Бардаш відповість за свої вчинки.

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Юрій Бардаш - позиція / колаж: Главред, фото: t.me, Юрій Бардаш

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Юрію Бардашу оголосили вирок

Причина рішення суду

Продюсер-зрадник Юрій Бардаш публікував інформацію і навіть вів прямі трансляції, в яких виправдовував терористичний напад Росії на Україну.

Як стало відомо, Вінницький міський суд ухвалив вирок Бардашу за пропаганду війни і призначив йому позбавлення волі на 10 років із конфіскацією майна.

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Зазначимо, зрадник довгий час отримував дохід від своєї творчої діяльності в Україні, водночас він висловлював українофобські наративи і негативно ставився до українського народу.

РосЗМІ стали на захист Бардаша / фото: t.me/mash

Також Бардаш давав інтерв'ю, в яких закликав до повалення конституційного ладу України і розпалював ворожнечу.

"Будучи обізнаним про наявність обвинувального акта, що перебуває на розгляді в суді, на судові засідання обвинувачений не з'являвся", - повідомили у прес-службі Вінницького міського суду.

Юрій Бардаш перейшов на бік терористів / фото: скрін відео

Нагадаємо, Юрій Бардаш втік до Росії і там продовжує інформаційну кампанію на підтримку російських окупантів.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Римма Зюбіна висловила свою думку про Тоню Паперну, яка живе в Москві і мовчить про повномасштабний напад РФ на її рідну країну. Також вона зазначила, що їй шкода Сумську, адже їй постійно доводиться виправдовуватися за вибір доньки.

А також ведуча і модель Олександра Кучеренко показалася на червоній доріжці в Каннах. Знаменитість побувала на Ukrainian Fashion Film Festival, де вона представила Україну.

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Хто такий Юрій Бардаш? Юрій Бардаш - колишній український продюсер, хореограф, співак. Засновник і продюсер проєктів Quest Pistols, "Quest Pistols Show", "Гриби", "Нерви", а також співачки Луни і співака Wellboy, повідомляє "Вікіпедія".

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