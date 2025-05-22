РФ просунулася на Донбасі: у DeepState назвали два напрямки

В окупантів зафіксовано просування у двох районах Донецької області.

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ЗСУ дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: 81 ОАМБр, 21 ОМБр

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Ворог просунувся у двох районах на сході

Зафіксовано просування РФ біля Надіївки та Яблунівки

Станом на 22 травня, російські війська просунулися у двох районах на сході України.

У повідомленні ресурсу DeepState йдеться про успіх армії країни-агресора РФ у Донецькій області.

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Зокрема, в окупантів РФ зафіксовано просування біля Надіївки та Яблунівки.

"Ворог просунувся біля Надіївки та Яблунівки", - йдеться в повідомленні ресурсу DeepState.

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Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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