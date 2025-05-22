Не сказала "так": український співак освідчився своїй дівчині

Коротко:
- Раміль Насіров розсмішив дівчину під час освідчення
- Що пішло не так
Український музикант і учасник гурту "Курган і Агрегат" Раміль Насіров освідчився своїй дівчині.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Однак романтична пропозиція на березі Чорного моря, пішла не за планом.
За словами Юлії, Раміль покликав її на пляж, щоб просто сфотографуватися. Але ось наступної миті, він уже став на коліно.
"Я була професійно оброблена шахраєм! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фотографуватися на тлі моря, підмовив своїх друзів сидіти в кущах і знімати, і зробив те, що ви бачите", - розповіла Юлія.
За її словами, вона навіть нічого не відповіла, адже парочка просто розсміялася. "Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого запитати. Ми просто іржали", - написала вона.
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