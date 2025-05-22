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Не сказала "так": український співак освідчився своїй дівчині

Олена Кюпелі
22 травня 2025, 15:36оновлено 22 травня, 16:27
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Раміль Насіров влаштував справжню засідку для своєї дівчини і насмішив її.
Музикант освідчився дівчині
Музикант освідчився дівчині / Колаж Главред, фото Instagram/guba_sila

Коротко:

  • Раміль Насіров розсмішив дівчину під час освідчення
  • Що пішло не так

Український музикант і учасник гурту "Курган і Агрегат" Раміль Насіров освідчився своїй дівчині.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Однак романтична пропозиція на березі Чорного моря, пішла не за планом.

відео дня
Раміль Насіров зробив пропозицію
Раміль Насіров освідчився / Фото Instagram/guba_sila

За словами Юлії, Раміль покликав її на пляж, щоб просто сфотографуватися. Але ось наступної миті, він уже став на коліно.

Раміль Насіров зробив пропозицію
Раміль Насіров освідчився / Фото Instagram/guba_sila

"Я була професійно оброблена шахраєм! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фотографуватися на тлі моря, підмовив своїх друзів сидіти в кущах і знімати, і зробив те, що ви бачите", - розповіла Юлія.

Раміль Насіров зробив пропозицію
Раміль Насіров освідчився / Фото Instagram/guba_sila

За її словами, вона навіть нічого не відповіла, адже парочка просто розсміялася. "Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого запитати. Ми просто іржали", - написала вона.

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