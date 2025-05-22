"Я тупа": блогерка Стужук висловилася про війну і назвала Україну простором

Мовчазна блогерка Стужук скаржиться, що її "втягнули в політику".

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блогерка Стуку скаржиться на цькування / Колаж Главред, фото Instagram/sofia_stuzhuk

Коротко:

Що говорила Стужук про війну

Чому вона скаржиться у своїх соцмережах

Блогерка українського походження Софія Стужук, яка категорично відмовляється висловлюватися на свою аудиторію щодо злочинної війни, яку Росія розв'язала проти України та народжує дітей, нарешті озвучила свою позицію.

Як відомо, коли почалася війна, вона виїхала разом із дітьми з України до Латвії до свого тепер уже чоловіка Антона Левданського. Освоївшись у Латвії, вона заявила, що не "все так однозначно" і їй "з іншого боку видніше". Вона також продовжила вести свій блог, рекламувати товари, продавати свої жіночі тренінги і народжувати дітей.

відео дня

Блогерка Стужук про війну / Фото Instagram/sofia_stuzhuk

Тепер же вона записала нове відео, в якому знову поплакалася про те, що її хейтять і "намагаються втягнути в політику. Хочете, я тупа. Але я взагалі не там, у мене лайфстайл блог", - скаржиться Стужук, яка могла б підтримати Україну і закликати зупинити військове вторгнення Росії, маючи аудиторію понад 5 млн осіб.

За її словами, зараз проти неї "несеться" і розгорнулася ціла інформаційна кампанія. "Я взагалі ніяк не хочу коментувати приплетену мені політику, я не політик. Я мати і жінка", - пояснює блогерка.

Блогерка Стужук про війну / Фото Instagram/sofia_stuzhuk

"Мене намагаються насильно втягнути туди, куди я не хочу. Я маю на це право. Тим паче я вже не там. Я взагалі не зобов'язана, тим більше мене там (в Україні - авт.) скасували і мої сторінки для того простору (України - авт.) закрили. Я вже просто живу собі в Латвії і все і маю право на вільне існування", - каже в довгій промові блогерка.

Блогерка Стужук про війну / Фото Instagram/sofia_stuzhuk

Ще один цікавий момент, як Стужук у своєму телеграм-каналі виправдовується за те, як у перші дні війни вона назвала речі своїми іменами: "І таки знайшли відео мого звернення перших днів, де я говорила, що Росія напала на Україну, як мене просили".

Стужук про війну / Фото Телеграм Софії Стужук

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Нагадаємо, як писав Главред, раніше Стужук оскандалилася черговою заявою про війну. Жінка, яка переїхала жити до Риги і продовжує мовчати про війну і вбивства мирних українців, написала у своєму Телеграм-каналі про те, що вона не знає, що таке "р**ня" (російська армія окупантів, яка вбиває українців, - авт.), і взагалі вона новини не дивиться.

Нагадаємо, протягом року, коли Україна потопала в крові, Стужук розповідала, що "їй з іншого боку видніше" і робила репости інших недалеких індивідів, які пояснювали, чому українцям не варто радіти підриву Кримського мосту.

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