Спека насувається нестерпна: синоптик попередила про аномалії

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні прийде справжня спека
- Якою буде погода влітку в Україні
- Чому осінь в Україну прийде рано
Погода в Україні цього літа дивуватиме. Як розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова, літо буде з контрастом.
"На початку червня буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом. Дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів. Там температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. Але така погода теж не буде стійкою", - повідомила синоптик.
Коли в Україні вдарить спека - прогноз на червень
"У третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів. Червень буде контрастним увесь місяць", - каже метеоролог.
Погода на липень в Україні
За словами синоптика, у липні можна буде спостерігати дуже спекотну погоду.
"А ось липень уже буде спекотним, зі стійкими температурами. До +40, думаю, цього року не вийде побачити. Поки те, що я бачу за своїми прогнозами, липень буде спекотним", - зазначила синоптик.
Погода на серпень в Україні
"Але, в Україну, судячи з усього, осінь прийде дуже рано. Поки що я не бачу такої спеки в серпні в Україні, як це було попереднього року. Поки що такої спеки в моєму прогнозі немає, проте потрібні уточнення", - додала синоптик.
Град та урагани накриють Україну
"Різкі похолодання та підвищення температур будуть пов'язані зі штормовими явищами. Тобто будуть сильні пориви вітру, град та грози. Такі явища ми зможемо побачити у червні. Це є аномальні для України явища", - додала синоптик.
Хто така Вазіра Мартазінова
Мартазінова Вазіра - українська науковиця, фізикиня атмосфери, метеорологиня, кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) у галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник гідрометслужби України, пише Вікіпедія.
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