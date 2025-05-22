Спека насувається нестерпна: синоптик попередила про аномалії

Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Погода в Україні на червень 2025 прогноз / Колаж Главред, фото pixabay

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:

Коли в Україні прийде справжня спека

Якою буде погода влітку в Україні

Чому осінь в Україну прийде рано

Погода в Україні цього літа дивуватиме. Як розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова, літо буде з контрастом.

"На початку червня буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом. Дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів. Там температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. Але така погода теж не буде стійкою", - повідомила синоптик.

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Коли в Україні вдарить спека - прогноз на червень

"У третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів. Червень буде контрастним увесь місяць", - каже метеоролог.

Погода на липень в Україні

За словами синоптика, у липні можна буде спостерігати дуже спекотну погоду.

"А ось липень уже буде спекотним, зі стійкими температурами. До +40, думаю, цього року не вийде побачити. Поки те, що я бачу за своїми прогнозами, липень буде спекотним", - зазначила синоптик.

Погода на серпень в Україні

"Але, в Україну, судячи з усього, осінь прийде дуже рано. Поки що я не бачу такої спеки в серпні в Україні, як це було попереднього року. Поки що такої спеки в моєму прогнозі немає, проте потрібні уточнення", - додала синоптик.

Град та урагани накриють Україну

"Різкі похолодання та підвищення температур будуть пов'язані зі штормовими явищами. Тобто будуть сильні пориви вітру, град та грози. Такі явища ми зможемо побачити у червні. Це є аномальні для України явища", - додала синоптик.

Хто така Вазіра Мартазінова Мартазінова Вазіра - українська науковиця, фізикиня атмосфери, метеорологиня, кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) у галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник гідрометслужби України, пише Вікіпедія.

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