Полетять десятки ракет: названо обрані РФ для масованого удару міста

Важливе із заяв Свитана:
- Удари РФ, як правило, пов'язані з ходом переговорного процесу
- Можна припустити про підготовку ракетного удару ворога
Якщо країна-агресор РФ завдасть чергового масованого ракетного удару по Україні, це може свідчити про початок літньої наступальної операції, заявив військовий аналітик Роман Світан.
Як пояснив він у коментарі ТСН.ua, такі удари, як правило, пов'язані з перебігом переговорного процесу і триватимуть, поки він активний.
Водночас Світан підкреслює, що ці дії не залежать від міжнародних дзвінків і політичних контактів, зокрема, між лідерами США і РФ. Експерт звернув увагу на інформацію з моніторингових Telegram-каналів, у яких ідеться про збільшення кількості бомбардувальників на трьох російських аеродромах.
Це, на його думку, може свідчити про підготовку ракетного удару із застосуванням 30-40 авіаційних ракет.
Також можливі удари з використанням ракетних комплексів "Іскандер", і основними цілями, на думку Свитана, можуть стати логістичні маршрути, якими в Україну надходить озброєння і техніка.
Він не виключає, що під обстріл можуть потрапити Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, а також інші міста. Масштабна атака, спрямована на лінію фронту і райони потенційного наступу, може передувати активній фазі літньої кампанії.
"Як правило, будь-який наступ починається з потужного ракетно-бомбового удару. Як цілі можуть бути обрані Харків, Суми, Запоріжжя, Дніпро, Херсон - регіони, де ймовірні атаки", - уточнює експерт.
За його словами, погодні умови зараз сприяють початку наступальних дій:
"Дощі припинилися, земля підсохла - армія РФ може почати операцію буквально днями, залежно від отриманих завдань", - резюмував Світан.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.
Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.
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Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
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