Хто може організувати повстання у РФ: з'явився несподіваний "інсайд" із Кремля

У РФ немає еліт зі своїми інтересами, які Путін має враховувати, пояснив Марат Гельман.

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Марат Гельман оцінив настрої в Кремлі / колаж Главред, фото УНІАН

Важливе із заяв Гельмана:

Настрої в Кремлі не можна назвати "опозиційними"

У РФ немає еліт зі своїми інтересами

Російський політтехнолог, галерист Марат Гельман прокоментував запитання про те, чи налаштована верхівка Кремля на продовження війни.

"Настрої, які там панують, не можна назвати "опозиційними", але всі хочуть вийти в кеш. Усі були б раді зараз зафіксувати якийсь військовий результат, установити, що вони не програли, і перейти до розподілу і заробітку грошей - як до того і закликає Трамп", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що в РФ немає еліт зі своїми інтересами, які Путін має враховувати.

"Тут потрібно говорити про наявність деяких груп. Є група, яка пов'язана з війною. Це так звані зетники - вони вже звикли до війни і хочуть її продовження. Звісно, є і люди в оточенні Путіна, які хотіли б приступати до грабежів, заробітків, і, нарешті, повернути можливість їздити на південь Франції відпочивати", - підкреслив він.

За словами співрозмовника, Путін хоче виглядати переможцем, тому для нього це дуже важливо.

"Не тільки тому, що вони можуть на нього якось вплинути або організувати повстання, а через бажання відчувати захоплення і аплодисменти. І ці люди, які на фронті - єдині, хто може, як показав Пригожин, розгорнути свої рушниці на 180 градусів. Тому вони турбують Путіна більше, ніж Кремль. А в Кремлі в нього все чудово", - додав Гельман.

Дивіться відео - інтерв'ю Марата Гельмана:

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Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

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Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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