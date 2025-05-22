"Бродяга": дружина путініста Ігоря Ніколаєва блискавично постаріла на 10 років

Дружина Ігоря Ніколаєва "подорослішала" років на 10 і здивувала своїм зовнішнім виглядом.

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Ігор Ніколаєв, Юлія Проскурякова / колаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Коротко:

На кого стала схожа дружина Ігоря Ніколаєва

Як змінилося її життя

Російська співачка Юлія Проскурякова, яка перебуває у шлюбі з Ігорем Ніколаєвим, постаріла на десять років.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Проскурякова з'явилася на фото, де виглядає постарілою на 10 років. РосЗМІ пишуть, що Проскурякова постаріла не від життя в терористичній Росії, а від того, що готується стати актрисою.

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Невдала співачка тепер мріє про ролі в російських серіалах. Зокрема, вона стала зніматися для нового серіалу "Бродяга".

Дружина Ніколаєва виглядає на 10 років старшою / Фото 7Дней

До слова, у РФ відзначають, що дружина Ніколаєва змінила свого стиліста і залишила всі спроби схуднути. Зазначимо, Юлія та Ігор мовчать про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну.

Юлія Проскурякова / Instagram

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Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.

Раніше також Проскурякова втекла з Росії в Дубай, де на пляжі все намагалася прикрити свій живіт, що стирчить.

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Хто такий Ігор Ніколаєв? Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

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