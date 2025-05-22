"Бродяга": дружина путініста Ігоря Ніколаєва блискавично постаріла на 10 років

Коротко:
- На кого стала схожа дружина Ігоря Ніколаєва
- Як змінилося її життя
Російська співачка Юлія Проскурякова, яка перебуває у шлюбі з Ігорем Ніколаєвим, постаріла на десять років.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Проскурякова з'явилася на фото, де виглядає постарілою на 10 років. РосЗМІ пишуть, що Проскурякова постаріла не від життя в терористичній Росії, а від того, що готується стати актрисою.
Невдала співачка тепер мріє про ролі в російських серіалах. Зокрема, вона стала зніматися для нового серіалу "Бродяга".
До слова, у РФ відзначають, що дружина Ніколаєва змінила свого стиліста і залишила всі спроби схуднути. Зазначимо, Юлія та Ігор мовчать про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну.
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Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.
Раніше також Проскурякова втекла з Росії в Дубай, де на пляжі все намагалася прикрити свій живіт, що стирчить.
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Хто такий Ігор Ніколаєв?
Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).
З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.
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