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Хід у відповідь: Сибіга жорстко прокоментував заяву Путіна про "буферну зону"

Руслан Іваненко
22 травня 2025, 22:11
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Андрій Сибіга наголошує, що заява про "буферну зону" суперечить мирним ініціативам і загрожує стабільності.
Сибига
Сибіга заявляє, що Путін ігнорує мирні зусилля / Колаж: Главред, фото: Главред

Головні тези:

  • Сибіга назвав заяву Путіна агресивною та деструктивною
  • Міністр підкреслив, що диктатор блокує мирні ініціативи
  • Україна закликала світ посилити тиск на Кремль

Заява президента РФ Володимира Путіна про створення так званої "буферної зони" на кордоні з Україною пролунала саме тоді, коли міжнародна спільнота активно працює над встановленням перемир’я.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у четвер, 22 травня, на платформі Х.

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"Я нагадую світові, що заяви Путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль, спрямованих на досягнення повного, тривалого припинення вогню, припинення вбивств і просування миру", — наголосив Сибіга.

За його словами, ці нові агресивні сигнали з боку Кремля підривають мирні ініціативи та вкотре демонструють, що саме російський диктатор залишається головною перешкодою на шляху до завершення війни.

"На нього потрібно чинити більший тиск, щоб покласти край цій війні", — підкреслив міністр.

Заяви Путіна - новини за темою

Як писав раніше Главред, за даними ДПСУ, російські окупаційні війська хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту в Сумській області.

Крім того, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяви диктатора РФ Володимира Путіна про плани створення "буферної зони" на кордоні з Україною.

Також російські війська змінили підхід до повітряних атак по Україні — тепер замість рівномірного розподілу ударів по території країни, противник зосереджує зусилля на окремих містах. Масовані атаки переважно здійснюються дронами, тоді як ракети застосовують рідше. Причини таких змін — як військові, так і економічні.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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