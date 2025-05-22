"Розчарований, що виключили Росію": переможець Євробачення 2025 зробив зізнання

Коротко:
- Переможець Євробачення 2025 дав інтерв'ю
- Як він ставиться до Ізраїлю
Переможець Євробачення 2025 - австрійський співак JJ - висловився проти участі Ізраїлю в конкурсі.
В інтерв'ю для Diario ABC артист заявив, що Ізраїль не може виступати на Євробаченні і його потрібно дискваліфікувати. А як приклад він поставив терористичну Росію, яку усунуто від участі з 2022 року.
JJ вважає, що Ізраїль також є агресором, але остаточне рішення має ухвалювати Європейська мовна спілка.
"Я дуже розчарований тим, знаєте, що вони виключили Росію з конкурсу, але дозволили брати участь Ізраїлю. Вони обидва агресори, коли питання стосується війни. Це дуже засмучує, і я нічого з цим не можу зробити. Якби це залежало від мене, я б їх виключив. Подивимося, що станеться наступного року", - сказав співак.
Нагадаємо, на Євробаченні 2025 представницею Ізраїлю стала Юваль Рафаель, яка 7 жовтня 2023 року пережила напад ХАМАСа на музичний фестиваль NOVA.
Дивіться відео інтерв'ю JJ:
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Євробачення 2025 - останні новини
Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.
А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".
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