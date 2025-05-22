"Розчарований, що виключили Росію": переможець Євробачення 2025 зробив зізнання

JJ зробив скандальну заяву.

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JJ порівняв Ізраїль із Росією / колаж: Главред, фото: instagram.com, JJ

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Переможець Євробачення 2025 дав інтерв'ю

Як він ставиться до Ізраїлю

Переможець Євробачення 2025 - австрійський співак JJ - висловився проти участі Ізраїлю в конкурсі.

В інтерв'ю для Diario ABC артист заявив, що Ізраїль не може виступати на Євробаченні і його потрібно дискваліфікувати. А як приклад він поставив терористичну Росію, яку усунуто від участі з 2022 року.

JJ вважає, що Ізраїль також є агресором, але остаточне рішення має ухвалювати Європейська мовна спілка.

"Я дуже розчарований тим, знаєте, що вони виключили Росію з конкурсу, але дозволили брати участь Ізраїлю. Вони обидва агресори, коли питання стосується війни. Це дуже засмучує, і я нічого з цим не можу зробити. Якби це залежало від мене, я б їх виключив. Подивимося, що станеться наступного року", - сказав співак.

Євробачення 2025 / фото: скрін відео

Нагадаємо, на Євробаченні 2025 представницею Ізраїлю стала Юваль Рафаель, яка 7 жовтня 2023 року пережила напад ХАМАСа на музичний фестиваль NOVA.

Дивіться відео інтерв'ю JJ:

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Євробачення 2025 - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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