Червона помада і мереживо: розкішна Катерина Тишкевич поділилася гарячим фото

Коротко:
- Який вигляд має Тишкевич у незвичайному образі
- Що вона думає з приводу нього
Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже понад 8 років страждає від хронічного головного болю напруження, показала своє фото в дуже сміливому і красивому образі.
На своїй сторінці в Instagram, актриса виклала фото, де вона трохи боком дивиться в камеру. На ній одягнена чорна сукня-комбінація з мереживом, а губи нафарбовані червоною помадою.
Молода дівчина також написала, що раніше дуже некомфортно почувалася темненькою і з коротким волоссям. До слова, їй цей образ дуже личить.
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Раніше Главред писав про те, що Тишкевич стала жертвою шахраїв, які спекулювали на стані її здоров'я. Аферисти відкрили збір коштів "на відновлення" від її імені.
Також актриса розповіла, чому вона з чоловіком не заводить дітей. Катерина зізналася, що вирішальним фактором у цьому питанні стала її хвороба та вживання сильнодіючих препаратів.
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Хто така Катерина Тишкевич?
Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.
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