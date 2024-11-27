Червона помада і мереживо: розкішна Катерина Тишкевич поділилася гарячим фото

Українську актрису Катерину Тишкевич по праву можна назвати однією з найкрасивіших актрис України.

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Катерина Тишкевич - красуня і зірка українського кіно/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Коротко:

Який вигляд має Тишкевич у незвичайному образі

Що вона думає з приводу нього

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже понад 8 років страждає від хронічного головного болю напруження, показала своє фото в дуже сміливому і красивому образі.

На своїй сторінці в Instagram, актриса виклала фото, де вона трохи боком дивиться в камеру. На ній одягнена чорна сукня-комбінація з мереживом, а губи нафарбовані червоною помадою.

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Молода дівчина також написала, що раніше дуже некомфортно почувалася темненькою і з коротким волоссям. До слова, їй цей образ дуже личить.

Катерина Тишкевич показала себе в яскравому образі / Скриншот Instagram/kateryna__tyshkevych

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Раніше Главред писав про те, що Тишкевич стала жертвою шахраїв, які спекулювали на стані її здоров'я. Аферисти відкрили збір коштів "на відновлення" від її імені.

Також актриса розповіла, чому вона з чоловіком не заводить дітей. Катерина зізналася, що вирішальним фактором у цьому питанні стала її хвороба та вживання сильнодіючих препаратів.

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Хто така Катерина Тишкевич? Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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