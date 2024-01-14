Спекуляція на здоров'ї: тяжкохвора Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв

У грудні українська акторка Катерина Тишкевич потрапила в реанімацію через сепсис. Близькі артистки, побоюючись за її життя, оголосили збір коштів на медичну допомогу для неї.
Перед Новим роком Катя пішла на поправку, а збір коштів був закритий. Однак проблеми Тишкевич зі здоров'ям вирішили в своїх корисливих цілях використати шахраї.
На своїй сторінці в Instagram акторка розповіла, що в соціальних мережах від її імені були створені акаунти, з яких аферисти писали різним людям і просили донати нібито для підтримки її здоров'я. Знайомі Катерини, які отримали такі послання, вирішили перепитати про збори у самої Каті - так артистка дізналася, що її втягнули в брудне шахрайство.
"Ніяких зборів на лікування наразі немає! Для цих людей (аферистів - прим. редактора) в пеклі має бути окремий котел", - пише на своїй справжній сторінці в Instagram Катерина Тишкевич.
Раніше українська акторка Катерина Кузнєцова, яка довгий час будувала кар'єру в країні-окупанті, пояснила, як їй вдалося так легко порвати з російською кіноіндустрією.
Також український музичний продюсер і співак Потап в Дубаї "сів у калюжу". Артист потрапив в об'єктив місцевого блогера і показав, що крилаті вирази та афоризми - далеко не найсильніша його сторона.
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