"Повні гайки": актрисі Тишкевич стало гірше

Акторка написала, що довго не виходить у сторіз, оскільки її головний біль посилився.

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Катерина Тишкевич повідомила про свою ситуацію / Колаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyshckevich

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка на початку грудня потрапила в реанімацію із сепсисом - під час лікування хронічного головного болю, який переслідує зірку серіалів понад вісім років, поскаржилася на погіршення свого стану.

На своїй сторінці в Instagram, акторка написала, що довго не виходить у сторіз, оскільки її головний біль посилився. "Не виходжу до вас зовсім, коли прям гайки повні по голові. Останні 10 днів якраз такі. Сіла знову на антидепресанти, бо не виводжу, на жаль", - повідомила вона.

Дівчина також додає, що в неї катастрофічно випадає волосся. "Моє волосся почало катастрофічно випадати. Третій тиждень втрачаю величезну кількість. Тому зараз у дорозі до трихолога. За аналізами катастрофічних дефіцитів немає, щитоподібна в нормі. А я скоро буду голомоза актриса", - розповіла Тишкевич.

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Хто така Катерина Тишкевич? Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

Раніше відома українська акторка Катерина Тишкевич розповіла фоловерам, як проходить її лікування від рідкісної та важкої хвороби. На своїй сторінці в Instagram 29-річна артистка поділилася, що почала консультуватися з фахівцями з Центру головного болю (штат Техас, США), які помітили в неї проблеми з міжхребцевими дисками.

10 грудня з'явилася інформація про те, що Катерина Тишкевич уже сьомий день перебуває в реанімації і лікарі борються за її життя. "Що стало причиною сепсису вже не важливо. Важливо впоратися з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці та серцю", - написав чоловік актриси.

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