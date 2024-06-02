"Я на межі": заплакана Тишкевич зізналася, що її стан погіршився

Українська акторка Катерина Тишкевич уже понад 8 років страждає від хронічного головного болю напруги (ХГБН). Весь цей час вона перебуває в пошуках причин і способів лікування своєї непростої недуги, яка, тим часом, поглиблюється.
Так нещодавно знесилена артистка у своєму блозі в Instagram розповіла, що її самопочуття погіршилося. Головний біль і розчарування в черговому альтернативному способі лікування (з квітня вона відвідала 20 сеансів транскраніальної магнітної терапії, які не дали відчутного результату) посилили психологічні проблеми.
"Це я сьогодні зранку б'юся в істериці. Вважаю таке теж можна вам довірити, бо це чесно. Причини: 1) Позаду 20 сеансів ТМС. I нема більше надії, що цей інструмент допоможе і треба просто трохи терпіння. 2) Настало літо, а зміна кліматичного сезону – це теж дурне підбиття підсумків і висновок, що я все ще в [не кращому становищі - неценз.]. 3) Окрім головного болю зранку повернулась тривожність... Це мене добило", - написала Тишкевич і показала свої заплакані знімки.
Після нападу істерики, який Катерині допомогла подолати її психолог, артистка вирішила повернутися до повсякденних справ, щоб відволіктися від болю, що не вщухає. "Іноді я задовбуюся авансом йти в життя, балансуючи на прірві людських можливостей витримки. Не плакала майже 2 місяці, але сьогодні просто прорвало, бо голова не переставала боліти ані на секунду за весь цей час... Після цього мене 1,5 години збирала до купи психолог і я ще багато плакала. А потім нафарбувалась за дві секунди і поїхала, бо мала вже домовленість і не могла скасувати. Я на межі", - зізнається Катерина Тишкевич.
Хто така Катерина Тишкевич?
Катерина Тишкевич - українська акторка кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.
Катерина Тишкевич - останні новини:
Раніше стало відомо, що Тишкевич стала жертвою шахраїв, які спекулювали на стані її здоров'я. Аферисти відкрили збір коштів "на відновлення" від її імені.
Також акторка розповіла, чому вона з чоловіком не заводить дітей. Катерина зізналася, що вирішальним фактором у цьому питанні стала її хвороба і вживання сильнодіючих препаратів.
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