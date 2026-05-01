"Буде друга дитина": Денисенко зробила несподіване зізнання

Актриса прокоментувала чутки про другу вагітність.

Наталка Денисенко — вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Популярна українська актриса Наталка Денисенко розповіла про плани щодо другої вагітності та свої страхи, пов'язані з цим станом. В інтерв'ю "Радіо Люкс" знаменитість зізналася, що перша вагітність далася їй надто важко.

Денисенко вважає, що рано чи пізно вона зважиться народити другу дитину. Проте зірка визнала, що нова вагітність видається їй скоріше випробуванням, ніж радісним періодом.

"Я розумію, що у мене 100% буде друга дитина, це мені пророкували всі мої астрологи, нумерологи... Але мені було настільки важко з Андрюшею, я недосипала ночами, я знімалася. І психологічно, і гормонально... Тому я дуже боюся", — висловилася Наталка.

Незважаючи на свої страхи, актриса впевнена у підтримці коханого Юрія Савранського. Знаменитість вважає, що її обранець буде чудовим батьком, тому може змінити своє ставлення до ситуації.

"Юрій каже: "Наташа, я тобі обіцяю, що якщо буде дитина, я буду... ти не знаєш, який я тато!". А Юрій, він дійсно дуже класний тато. У нього двоє дітей, навіть зараз у нього неймовірний зв'язок з ними. І я розумію, що, можливо, і не буде мені страшно. Побачимо. І я взагалі до цього ставлюся так — як Бог дасть", — поділилася Денисенко.

Наталка Денисенко — син

У вересні 2017 року Наталка Денисенко вперше стала мамою і народила сина Андрійка від відомого актора Андрія Федінчика. Незважаючи на те, що в 2025 році пара офіційно розлучилася і їхні почуття охололи, батько продовжує щодня брати участь у житті дитини.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

