Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Буде друга дитина": Денисенко зробила несподіване зізнання

Христина Трохимчук
1 травня 2026, 09:59
Актриса прокоментувала чутки про другу вагітність.
Наталка Денисенко — вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Наталка Денисенко боїться другої вагітності
  • Як до появи дитини поставиться Юрій Савранський

Популярна українська актриса Наталка Денисенко розповіла про плани щодо другої вагітності та свої страхи, пов'язані з цим станом. В інтерв'ю "Радіо Люкс" знаменитість зізналася, що перша вагітність далася їй надто важко.

Денисенко вважає, що рано чи пізно вона зважиться народити другу дитину. Проте зірка визнала, що нова вагітність видається їй скоріше випробуванням, ніж радісним періодом.

відео дня
"Я розумію, що у мене 100% буде друга дитина, це мені пророкували всі мої астрологи, нумерологи... Але мені було настільки важко з Андрюшею, я недосипала ночами, я знімалася. І психологічно, і гормонально... Тому я дуже боюся", — висловилася Наталка.

Незважаючи на свої страхи, актриса впевнена у підтримці коханого Юрія Савранського. Знаменитість вважає, що її обранець буде чудовим батьком, тому може змінити своє ставлення до ситуації.

"Юрій каже: "Наташа, я тобі обіцяю, що якщо буде дитина, я буду... ти не знаєш, який я тато!". А Юрій, він дійсно дуже класний тато. У нього двоє дітей, навіть зараз у нього неймовірний зв'язок з ними. І я розумію, що, можливо, і не буде мені страшно. Побачимо. І я взагалі до цього ставлюся так — як Бог дасть", — поділилася Денисенко.

У вересні 2017 року Наталка Денисенко вперше стала мамою і народила сина Андрійка від відомого актора Андрія Федінчика. Незважаючи на те, що в 2025 році пара офіційно розлучилася і їхні почуття охололи, батько продовжує щодня брати участь у житті дитини.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що перша леді України Олена Зеленська звернулася до випускників, які готуються до складання НМТ, зі словами підтримки. Дружина Володимира Зеленського вирішила підбадьорити молодь, поділившись особистою історією про власний провал під час вступних іспитів.

Також продюсер Володимир Завадюк розкрив подробиці давньої сварки з Ольгою Фреймут. Він зізнався, що конфлікт між ними був настільки гострим, що телеведуча перейшла до радикальних заходів і заблокувала його в соціальних мережах.

Вас може зацікавити:

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Наталка Денисенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд

12:00Інтерв'ю
"Табуни" Шахедів атакували Україну: РФ підняла в повітря Ту-95

"Табуни" Шахедів атакували Україну: РФ підняла в повітря Ту-95

11:43Війна
"Членство — це не подарунок": FT з’ясувала, що ускладнює процес вступу України до ЄС

"Членство — це не подарунок": FT з’ясувала, що ускладнює процес вступу України до ЄС

10:49Україна
Популярне

Більше
Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Фінансові сюрпризи та нові знайомства: травень готує одному знаку великі зміни

Фінансові сюрпризи та нові знайомства: травень готує одному знаку великі зміни

Гривня раптово виросла: новий курс валют на 1 травня

Гривня раптово виросла: новий курс валют на 1 травня

Останні новини

12:24

Як заробити гроші на сонячних батареях: маловідомий трюк

12:17

Пригріє до +25°: майже літня спека накриє Рівненщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

12:05

Що потрібно зробити з грошима у свято 2 травня: прикмети

12:01

Знайдуть спільну мову з усіма: в які місяці народжуються справжні екстраверти

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
12:00

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд

11:57

Три знаки зодіаку чекає на несподіваний успіх найближчим часом - хто вони

11:50

Гороскоп Таро на завтра, 2 травня: Левам — почати, Тельцям — працювати над помилками

11:44

Шукали століттями: археологи зробили "абсолютно приголомшливе" відкриття

11:43

"Табуни" Шахедів атакували Україну: РФ підняла в повітря Ту-95

11:28

Популярна українська співачка розповіла, як схудла на 33 кг: назвала свою помилку

11:20

Найкращі сусіди для базиліку: що посадити поруч, щоб овочі стали смачнішимиВідео

11:13

Цвіль і жовтизна на швах зникнуть миттєво: що потрібно нанести на плиткуВідео

10:59

"Весняне загострення": MELOVIN пішов "у всі тяжкі" після розриву з нареченим

10:49

"Членство — це не подарунок": FT з’ясувала, що ускладнює процес вступу України до ЄС

10:35

Марайя Керрі показала своїх дорослих дітей-близнюків

10:34

Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ: що було під прицілом окупантівФото

10:05

Риба клюватиме без зупинки: найкращі дні для риболовлі у травні 2026 рокуВідео

10:03

В Україні різко обвалились ціни на ключовий овоч: скільки коштує кілограм

09:59

"Буде друга дитина": Денисенко зробила несподіване зізнання

09:44

Чому 2 травня не можна позичати гроші іншим людям: яке церковне свято

09:22

ЗСУ відтіснили окупантів на двох ключових напрямках: в ISW розкрили деталі

09:08

Сотні дронів уже в повітрі, Росія готує небезпечний сценарій удару: що відомо

09:03

Тест з ПДР заганяє водіїв у глухий кут: чи дозволений хитрий маневр з розворотомВідео

08:30

Росія завдала серію ударів дронами по Харкову: є влучання та постраждалі

07:42

Смертельна аварія на Львівщині: потяг зійшов з рейок після зіткнення: є загиблийФото

07:41

Четверта атака на Туапсе: після удару БПЛА з’явилися стовпи чорного диму — що відомо

07:25

Кінець світу - це тільки початок: Андрусів зробив невтішний прогноз щодо СШАПогляд

06:56

Росія атакувала Одесу: є "прильоти", горять багатоповерхівки та портФото

05:55

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

05:11

Чому не можна ламати хліб руками: прикмета, що віщує біду

04:30

Щаститиме протягом усього травня: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

03:59

Лісники розкрили геніально простий метод захисту від кліщів: що треба зробити

03:22

Козероги отримають шанс: астролог назвала небезпечні та сприятливі дати у травніВідео

03:01

Чому у кота "звисає" живіт: пояснення здивує навіть досвідчених господарівВідео

02:42

Фраза "йошкін кот" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

02:02

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

00:29

Шанси "Шахтаря" у Лізі конференцій "тануть": деталі матчу з "Крістал Пелес"

00:10

Перелив орхідеї не загрожує: проста хитрість для контрольованого зволоженняВідео

30 квітня, четвер
23:55

Журі Венеціанської бієнале-2026 пішло у відставку - яка причина і до чого тут РФ

23:46

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

23:30

Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

23:20

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповідіВідео

23:06

Як відбілити білі кросівки: три домашні способи швидко повернути білизнуВідео

22:44

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

22:33

Гороскоп на травень для Водоліїв: кохання, переїзд і несподівані зміни

21:59

Три знаки зодіаку незабаром зіткнуться з важким випробуванням — хто вони

21:51

Секрет харизми: які дати народження вважаються наймилішими

21:48

Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти